滙都全面睇 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 【景觀】向西北高層戶可遠眺深圳灣 滙都附近有不少樓宇，但單位景致尚算開揚，其中向西北一帶的單位，望市景為主，而高層單位可遠眺深圳灣一帶的景色，至於東南方向的單位，部分低層戶望內園及樓景，中高層單位可擁翠 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 你可能感興趣 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 01:00 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 01:00 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 01:00 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 最新專欄文章 更多 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都