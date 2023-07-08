【景觀】向西北高層戶可遠眺深圳灣

滙都附近有不少樓宇，但單位景致尚算開揚，其中向西北一帶的單位，望市景為主，而高層單位可遠眺深圳灣一帶的景色，至於東南方向的單位，部分低層戶望內園及樓景，中高層單位可擁翠

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