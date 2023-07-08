海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題

由嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山4A期，於周一（3日）開放經改動示範單位。示範單位的室內設計以南美洲的動感原野、熱帶植物以及流水瀑布為主題。客飯廳布置及家具用色鮮艷，令室內充

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