海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 由嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山4A期，於周一（3日）開放經改動示範單位。示範單位的室內設計以南美洲的動感原野、熱帶植物以及流水瀑布為主題。客飯廳布置及家具用色鮮艷，令室內充 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 你可能感興趣 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 01:00 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 01:00 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 01:00 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 最新專欄文章 更多 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 一手市場