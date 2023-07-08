海盈山全面睇 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 【景觀】向西南戶 享深灣遊艇會景 海盈山單位景致開揚，其中向西北一帶的單位，擁內園景，以及中央公園景，而部分望西南的單位，可享深灣遊艇會的景致，至於坐向東南的單位，擁有南朗山一帶的翠綠山巒景。 【會所】 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 你可能感興趣 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 01:00 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 01:00 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 01:00 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 最新專欄文章 更多 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 海盈山