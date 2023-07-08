【景觀】向西南戶 享深灣遊艇會景

海盈山單位景致開揚，其中向西北一帶的單位，擁內園景，以及中央公園景，而部分望西南的單位，可享深灣遊艇會的景致，至於坐向東南的單位，擁有南朗山一帶的翠綠山巒景。

【會所】

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