兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻

踏入下半年，新盤銷售步伐持續，兩大鐵路盤於本周連環開價，均以低同區一手價搶攻，其中，洪水橋滙都I於周四（6日）開價，首批涉125伙，折實價$440.92萬起，較同區新盤價低約10%，至於黃竹坑港島南岸

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