兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 踏入下半年，新盤銷售步伐持續，兩大鐵路盤於本周連環開價，均以低同區一手價搶攻，其中，洪水橋滙都I於周四（6日）開價，首批涉125伙，折實價$440.92萬起，較同區新盤價低約10%，至於黃竹坑港島南岸 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 你可能感興趣 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 01:00 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 01:00 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 滙都全面睇 今日 01:00 滙都全面睇 最新專欄文章 更多 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 銷售安排 印花稅 豪宅 一手市場 滙都