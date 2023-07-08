Coffee林芊妤成功轉型再創業 自家瑜伽服品牌落戶LOG-ON 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 瑜伽在香港已經成為一種流行的運動和生活方式，並且在近年來愈來愈受人們的歡迎，為平衡工作與生活，不少港人喜歡在家中一邊看網上瑜伽教學影片，一邊練習瑜伽，讓做運動變得更具彈性。其中坐擁百萬YouTube粉 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 本地小店仿皮革環保產品 發揮紙的無限可能 2023/06/17 本地小店仿皮革環保產品 發揮紙的無限可能 避開現有競爭 發揮獨有優勢 2023/05/27 避開現有競爭 發揮獨有優勢 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 2023/05/27 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 2023/05/06 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 2023/05/06 京都町屋家具店 邊嘆咖啡打卡邊睇傢俬 林芊妤 瑜伽 YouTuber YouTube 創業 品牌 人物專訪