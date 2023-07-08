悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 澳洲悉尼教育及生活配套完善，向來吸引各地人才進駐。是次介紹的住宅項目Downtown，鄰近3間大學及CBD一帶，當中開放式戶售價約$292.5萬港元，預計於今年第三季入伙，樓花期甚短，自用及投資潛力俱 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 2023/07/01 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 2023/06/24 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 2023/06/17 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 2023/06/10 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 2023/06/03 伯明翰Silkstream-Lindley House享高度綠化生活 1房入場費$410萬起 澳洲 悉尼 海外物業 澳元