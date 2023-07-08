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悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場

置業家居 2023/07/08

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澳洲悉尼教育及生活配套完善，向來吸引各地人才進駐。是次介紹的住宅項目Downtown，鄰近3間大學及CBD一帶，當中開放式戶售價約$292.5萬港元，預計於今年第三季入伙，樓花期甚短，自用及投資潛力俱

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欄名 : 海外置業

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