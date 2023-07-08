De'Longhi咖啡機首設冷熱奶泡技術 5分鐘炮製冷萃咖啡

近年咖啡控對家用咖啡機的要求愈來愈高，希望安坐家中亦能享受適合個人口味的意式咖啡，提升家居及生活品味。意大利品牌De’Longhi全新推出的全自動即磨咖啡機Eletta Explore，具備超過50款

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