De'Longhi咖啡機首設冷熱奶泡技術 5分鐘炮製冷萃咖啡 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 近年咖啡控對家用咖啡機的要求愈來愈高，希望安坐家中亦能享受適合個人口味的意式咖啡，提升家居及生活品味。意大利品牌De’Longhi全新推出的全自動即磨咖啡機Eletta Explore，具備超過50款 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 台灣黑科技品牌Future Lab香港限定店開幕 全新塵洗機及磁吸電源卡登場 今日 台灣黑科技品牌Future Lab香港限定店開幕 全新塵洗機及磁吸電源卡登場 QUICO迷你暖敷按摩槍 支援靜音操作 2023/06/17 QUICO迷你暖敷按摩槍 支援靜音操作 惠而浦全黑廚電 古天樂任代言人 2023/06/17 惠而浦全黑廚電 古天樂任代言人 日本品牌充電式產品 一舊電池充滿全屋電器 2023/06/17 日本品牌充電式產品 一舊電池充滿全屋電器 全新家居音響 締造聽覺盛宴 2023/06/10 全新家居音響 締造聽覺盛宴 家電 消費資訊