台灣黑科技品牌Future Lab香港限定店開幕 全新塵洗機及磁吸電源卡登場 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 於2016年由台灣青年創立的新世代黑科技品牌Future Lab，於上月首度登陸香港，開設期間限定店及發布會，介紹旗下品牌的新品，包括多功能DirtyKiller塵洗機SE，以及極緻輕薄的Energy ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 De'Longhi咖啡機首設冷熱奶泡技術 5分鐘炮製冷萃咖啡 今日 De'Longhi咖啡機首設冷熱奶泡技術 5分鐘炮製冷萃咖啡 QUICO迷你暖敷按摩槍 支援靜音操作 2023/06/17 QUICO迷你暖敷按摩槍 支援靜音操作 惠而浦全黑廚電 古天樂任代言人 2023/06/17 惠而浦全黑廚電 古天樂任代言人 日本品牌充電式產品 一舊電池充滿全屋電器 2023/06/17 日本品牌充電式產品 一舊電池充滿全屋電器 全新家居音響 締造聽覺盛宴 2023/06/10 全新家居音響 締造聽覺盛宴 家電 消費資訊