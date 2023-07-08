內銀資本需求趨增 或需外部融資

盈利能力和信貸風險方面的挑戰，對於銀行業的基石--資產質量和償付能力，會產生重要影響。從表面上看，過去幾年內地銀行業的資產質量有所提升，問題貸款率（stressed loan，即不良貸款和關注類貸款佔貸款總額的比率）從2017年的5.23%，下降到2022年的3.88%（圖一），而且隨着監管指導力度加強，撥備覆蓋率（即衡量銀行是否有足夠的準備金覆蓋問題貸款）也從2017年的61%，增長到2022年的87%。這些指標均反映，內地銀行業的財務健康狀況有所改善。

新增資產謹慎心態 稀釋貸款風險

雖然內銀業對於壞帳累積的風險，已經提高了警惕，但事實上，資產質量好轉是由於貸款總額和撥備的增長快於問題貸款，換言之，新增資產和謹慎心態稀釋了現有風險（圖二）；同時，銀行犧牲一部分利潤，通過貸款核銷吸收損失，在2017至2022年間，中國的核銷率為0.7%，而同期歐洲和美國核銷率僅為0.4%。

經濟增速放緩亦可能會對銀行的資產質量帶來影響。雖然問題貸款比率下降，但增速卻在回升，在資產負債表衰退的情況下，內地銀行業面臨的資產質量壓力與日俱增。居民和民營企業失去了借貸的動力，即使國有企業和地方政府可以增加借貸，但貸款總額的增速可能依然低於預期，導致內銀業可能無法獲得足夠的貸款，稀釋不斷上升的壞帳。

償付能力方面，內銀業的資本充足率逐年提高，隨着監管要求的發展，內銀業的資本充足率從2017年的13.65%，上升到2022年的15.17%，即使是疫情期間也有上升，只不過增幅低於前幾年的平均增幅。

資本充足率 隨監管要求逐年升

通常來說，銀行的資本分為3類：核心一級資本（core tier-1）、其他一級資本（additional tier-1，AT1）和二級資本（tier-2）。內銀業可以從很多管道籌集資金，其中留存收益是成本最低的方式，銀行可用利潤增強資本充足率，這也稱為內生資本增長，是質量最高的資本；如果這部分資金不足，銀行就需要尋求外部融資，不同管道各有利弊，過去主要外部融資來源是IPO和股票發行，而近年AT1和二級債務工具愈來愈受歡迎，發行量較大。

中小行壓力漸增 貸款增長受阻

2022年，內銀業內生資本增長的結構有所改變。大型銀行（國有商業銀行）由於佔據市場主導地位和系統重要性，內生資本積累情況表現更好；至於中小型銀行方面，股份制商業銀行（joint-stock commercial banks，JSCB）改變了業務模式，資產增長放緩，風險加權資產的增長受到限制（圖三），而相比之下，城市商業銀行（city commercial banks，CCB）加快了資產增長、追求利潤，但沒有達到內生資本增長的程度。

隨着經濟勢頭放緩，股份制商業銀行通過放慢資產增長保持內生資本增速的方式，面臨一些限制；而城市商業銀行由於信用風險上升，貸款增長可能面臨阻力，特別是考慮到其貸款對象主要集中於中小企業和地方政府，中小型銀行無可避免地需要外部融資。

4大內銀 將面臨更嚴格監管要求

即使是能夠積累內生資本的國有商業銀行，也無法避免經濟前景放緩帶來的影響，但最大的壓力還是在於4家全球系統重要性銀行（Global Systemically Important Banks，G-SIB），即中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行，所面對的總損失吸收能力（total loss-absorbing capacity，TLAC）要求。

根據監管要求（由於中國仍是新興市場，滿足要求的期限已經有所延遲），4家系統重要性銀行「外部總損失吸收能力風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16%，自2028年1月1日起不得低於18%。」換言之，到2025年1月1日，內地4大銀行將面臨1.4萬億元人民幣的資本缺口，而到2028年1月1日，資本缺口可能增加到3萬億元（圖四）。

總體而言，如果內地銀行業的資產負債表衰退問題進一步放大，並且今年信心沒有回升，銀行可能將會面臨更大的資產質量壓力。中小型銀行的主要挑戰是房地產帶來的資產質量問題和償付能力問題，而大型銀行則需要滿足更嚴格的監管要求，這些都意味着資本需求擴大，銀行可能需要尋求外部融資的支持。

▲ 內地經濟增速放緩，可能會對銀行的資產質量帶來影響。（新華社資料圖片）