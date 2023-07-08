三隧分流僅治標 速建新隧才治本

立法會早前三讀通過《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，「三隧分流」方案終於可以落實。隨着西隧專營權於8月1日屆滿，特區政府將會接收西隧，這也為當局提供了一個重要契機，全面檢討3條過海隧道的收費，以進一步理順過海交通流量。

條例草案旨在修訂《行車隧道（政府）條例》（第368章）及其附屬法例：首先，將《條例》的適用範圍擴及西隧，自當局在8月2日接收西隧起，在西隧、紅隧和東隧實施擬議固定收費方案；同時，訂定賦權條文，就3條過海隧道訂定不同時段不同收費；此外，亦授權運輸署署長，就繁忙時段的隧道費、時間及時限作出調整。

「633」收費方案 僅過渡安排

紅隧和東隧現時向私家車收取的隧道費，分別為20元和25元，已相應沿用24年和18年，西隧則收取75元。根據當局的擬議收費方案，西隧、紅隧和東隧的私家車隧道費，將分別調整為60元、30元和30元，即俗稱「633固定收費方案」，預期更多駕駛人士會願意取道西隧；當局亦建議，向使用任何一條過海隧道的的士，劃一收取25元全日固定收費，以紓緩紅隧和東隧的擠塞壓力。

「633固定收費方案」只是作為一項臨時安排，讓駕駛人士適應調整後的收費水平，為過渡至在今年年底或之前，就使用3條過海隧道實施不同時段不同收費鋪路。條例草案擬修訂《行車隧道（政府）規例》（第368A章）現有的附表2，訂明不同時段不同收費的安排，只適用於私家車和電單車，在繁忙時段、一般時段和非繁忙時段，須支付的隧道費用會有所不同，當局將設立一個過渡收費安排，以有序地銜接這些時段。

就私家車而言，在兩個時段之間，3條過海隧道的收費，將以每兩分鐘2元的幅度逐漸增加或減少；類似的安排適用於電單車，但幅度為每兩分鐘0.8元，此舉旨在減少駕駛者為避開較高收費而加速或減速的誘因。至於非繁忙時段，私家車使用3條過海隧道將劃一收取20元，這與筆者一直以來過海隧道劃一收費的倡議相符，我當然支持。

另外，當局建議電單車在各時段的相應收費，定於私家車收費的四成水平，而為了提供彈性，讓運輸署署長可藉行政方式，有效地微調繁忙時段的時間、收費水平和總時限，當局建議在《條例》的新訂附表1B中，列明署長在行使有關權力時須遵從的條件，以及可作出調整的幅度。關於《行車隧道（政府）規例》或該附表的任何修訂，均須經行政長官會同行政會議訂立附屬法例，並提交立法會，按先訂立後審議的程序處理。我認為，不同時段不同收費的安排比較複雜，當局有必要在實施之前，以通俗易懂的方式，向市民清楚解說細節。

不同時段不同收費 細節需多解說

至於其餘車輛類別，在過海隧道實施不同時段不同收費方案後，向的士收取的全日固定收費將繼續適用，而就其他商用車輛而言，當局建議基於效率優先原則，3條過海隧道劃一收取全日固定收費50元。本人參與法案委員會審議時，已向署長明確表示，大小的商業車輛是應該分別對待的，對於一些單頭的小車，賺的只是蠅頭小利，如果隧道全部收50元，不能說對他們沒有影響。署長回應時強調，鑑於現時商業車輛的分類比較複雜，當局要小心考慮收費的影響，署方日後會思考如何調整。

現時繁忙時段的過海交通流量，已大大超出3條隧道的總容量，即使當局千方百計調整隧道收費，充其量只能治標，本人和經民聯多番向特區政府建議，盡快規劃並興建第四條過海隧道，才是解決過海隧道擠塞的治本之道。

善用大數據分析 有效管理交通

在此之前，除了調整過海隧道收費，當局應善用創新科技和大數據分析，以迅速及有效管理交通，隨着所有政府收費隧道和青沙管制區陸續實施「易通行」，相信該系統亦有助當局迅速掌握各項即時交通數據，包括過海隧道車流量於繁忙時段的變化、駕車人士出行時間及習慣的改變等，從而相應調整和管理交通流量。此外，當局亦需設法改善現有過海隧道連接道路的設計及容量，以及擴展公共交通服務，並增加泊車轉乘設施，以鼓勵駕駛人士轉用公共交通工具。

▲ 現時繁忙時段的過海交通流量，已大大超出3條隧道的總容量，盡快規劃並興建第四條過海隧道，才是解決過海隧道擠塞的治本之道。（資料圖片）