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美無證移民悲歌 劣境掙扎求存

國際版 2023/07/08

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美國佛羅里達州打擊無證移民的SB 1718法案上周六（1日）生效，措施包括要求醫院詢問患者的移民身份，以及將故意運送無證移民進出佛州列為刑事罪。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已宣布角逐

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撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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