美無證移民悲歌 劣境掙扎求存 國際版 2023/07/08 分享： 分享： 美國佛羅里達州打擊無證移民的SB 1718法案上周六（1日）生效，措施包括要求醫院詢問患者的移民身份，以及將故意運送無證移民進出佛州列為刑事罪。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已宣布角逐 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 厄瓜多爾裔哈佛生出書 揭美國無證移民悲歌 2023/07/07 厄瓜多爾裔哈佛生出書 揭美國無證移民悲歌 一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 2023/07/01 一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 2023/06/30 「一代不如一代」觀念怎形成？ 千禧世代實非最窮 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 2023/06/24 特朗普又大熱 美反智傳統面面觀 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 2023/06/23 特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 美國 移民 後遺症 創傷後遺症