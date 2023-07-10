  • 29°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典

副刊版 2023/07/10

分享：

分享：

萬眾期待的「梅田浴衣祭2023」於即日起至8月10日期間舉行，今年活動的主題由「緣」改為「和」，主要是為聚集梅田的人互相交流，展示城市的多元魅力。因疫情停辦已久的「浴衣盂蘭盆舞」時隔4年後，終於在7月

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場
2023/07/08
澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場
大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作
2023/07/04
大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作
大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡
2023/07/03
大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡
西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券
2023/07/01
西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券
香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐
2023/06/26
香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐
美食 音樂 表演 工作坊 市集 舞蹈 大阪 旅遊資訊

上一篇文章

人生必訪清單 全台灣最美夕陽 台中高美濕地生態遊

下一篇文章

記者轉行催眠治療情緒輔導 助人助己面對喪親哀傷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？