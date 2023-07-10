大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典

萬眾期待的「梅田浴衣祭2023」於即日起至8月10日期間舉行，今年活動的主題由「緣」改為「和」，主要是為聚集梅田的人互相交流，展示城市的多元魅力。因疫情停辦已久的「浴衣盂蘭盆舞」時隔4年後，終於在7月

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