大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 副刊版 2023/07/10 分享： 分享： 萬眾期待的「梅田浴衣祭2023」於即日起至8月10日期間舉行，今年活動的主題由「緣」改為「和」，主要是為聚集梅田的人互相交流，展示城市的多元魅力。因疫情停辦已久的「浴衣盂蘭盆舞」時隔4年後，終於在7月 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 2023/07/08 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 2023/07/04 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 2023/07/03 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 2023/07/01 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 2023/06/26 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 美食 音樂 表演 工作坊 市集 舞蹈 大阪 旅遊資訊