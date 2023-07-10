美國財政部長耶倫訪問北京，北京友還是比較關心老太太到底去哪兒吃飯。繼庫克去胡同內的日本菜小店，耶倫和同行人員則去了三里屯的一家雲南菜館一坐一忘，並且好快也有了「諜照」流出，因為她們一行竟然包廂都沒有坐，只間隔開一個小範圍，有食客去洗手間時經過，行慢些都可數到她在吃甚麼菜。

有香草烤魚、薄荷牛肉卷、涼米綫、炒牛肝菌、大理雕梅小排、炒洋瓜尖等，據說老太太也是特別愛吃菌菇類。這家店在北京其實頗出名，以雲南菜而言，定價中上，但不至於去到好貴價，幾受北京東面的潮人與中產階級喜愛。網民好奇是誰給這訪問團推薦此餐廳，其實應好簡單，因為服務員說美國領事館的人，包括大使也常來。因為這家店就在三里屯的使館區，雖然美領館不在這幾條小街之內，但距離也不遠。這個北小街街區，環境不錯，低密度，樓房也只得兩三層，平時人少，車就停路旁，每年秋天銀杏落一地，也聚集了一批有特色以及外國人親和的餐廳。北京較早的專門供進口食材的小超市，也開在這區。現在還有家極有特色的小咖啡店加精選家品店C5，隱藏在一個要經大閘門才能走進的小區之內，晚上轉身為清酒吧，另一位來過的名人，是坂本龍一。

不過在這附近，接待外國要人較多，也最體現北京美食特色的，應是到大董團結湖店吃烤鴨，因也是離三里屯不遠。

說回一坐一忘，朋友都稱它坐忘，說實在確是現在比較用心做研發的一家餐廳，每年每到不同季節，都因應時令推新菜單。朋友不忘提一個小細節，今季的菜單主題，叫：先菌子後小人。當中的普通話諧音食字，不知有沒有人把這繙譯給老太太知。