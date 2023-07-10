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抗衰老良方

副刊版 2023/07/10

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周末，跟很久不見的好友Karmen行山，她最近面對一些煩惱：「聽說年過三十後，新陳代謝會減慢，不少當年很fit的男同學，最近飯聚時也捧着大肚腩出場，真的歲月不饒人！我和姊妹們愛行山、踏單車等戶外活動，運動量該有助維持肌肉量，但我知道，太陽的紫外綫照射會令我們加速衰老，是不是要趕快多吃黑朱古力和膠原蛋白來抗衰老和增加皮膚彈性呢？」

我笑言：「你是藉口想吃朱古力嗎？」

Karmen辯稱：「多酚能夠對抗自由基對身體細胞的侵害，所以我朋友教我吃黑朱古力來抗氧化。」

「的確，若要在白朱古力或黑朱古力中選擇，當然建議濃度70%以上的黑朱古力，因為當中的多酚（黄烷醇，包括兒茶素、原花青素及檞皮素），成分比白朱古力高五倍以上，但朱古力接近一半是脂肪，糖份也有不少，四分之一排朱古力，已有接近一碗飯的卡路里，未達抗氧化效果便先致肥了。」我續道：「若只想取得其多酚的抗氧化好處，純朱古力粉會是更好的選擇，其成分比黑朱古力高出四倍，且用兩茶匙只是二十卡路里，用脫脂奶加一茶匙糖沖調，該能暫時止到朱古力癮吧！」

Karmen點點頭認真地問：「除了黑朱古力，日常食物可以如何選擇？」

「可進食其他高抗氧化營養素的食物，例如十字花科蔬菜：西蘭花、芥蘭、椰菜花等。含豐富維他命A和茄紅素：橙黃或紅色的蔬果。維他命E含量高的食物：果仁、種子。花青素：紫薯。甜菜紅素：紅菜頭、紅肉火龍果等。另外有足夠睡眠、運動、不煙不酒、少食加工或燒焦食物也是缺一不可。」我補充說道：「至於膠原蛋白，進食後亦會被消化分解成胺基酸，然後再重組成膠原蛋白、細胞或肌肉等等的組織，若想增加合成比率，便要留意進食足夠優質蛋白質，如新鮮肉類、海鮮、蛋、豆腐；和維他命C豐富的食物。做足防曬和少吃甜食也同樣重要。」

Karmen歎了一口氣，說：「維持代謝和抗衰老真的不易啊！」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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