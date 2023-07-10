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點做公關？

副刊版 2023/07/10

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對着大企業的公關，跟他們交手就知有沒有。有些非常專業，處事對人皆成熟，與傳媒人打交道，拿捏得宜，互相尊重，心思細緻又不假情假義，故企業有此公關，實屬識貨。揹着某某企業／機構的企業傳訊／公共關係／公共事務銜頭，就是該單位的頭號大使，功夫如何、待人處事如何，絕對影響其效勞企業／機構予人之印象。

能埋身觀察其公關質素的，傳媒人是其中之一，因為有不少交手場景。專欄作家亦屬傳媒體系之一，而我又特別留意公關這個課題，故亦與不同機構的傳訊／公共關係／公共事務部有聯繫。有些公關確實做得好，平時懂得與傳媒人保持聯絡和溝通，有交流基礎，起碼在機構爆發公關災難時，至少會聯絡該公關話事人，了解下箇中情況、是否有公眾認知以外的內情等。老實說，一個傳媒人肯聽聽企業／機構公關論述的版本或解釋，即表示在執筆前，至少肯盡量將事件有較全面的理解，和在公眾視角和機構視角兩者間作出合理判斷。一個企業／機構公關做得好，懂得適時地跟傳媒人講解己方版本，雖未必停止到傳媒人分析或評論一件公關災難，但至少可能讓傳媒人了解事情不是一面倒如公眾所輿論的。

但有些大企業公關，則令人有「佢點做公關？」或「佢究竟點解坐到呢個位？」之感。試過某企業爆公關災難，平日不會找你的公關，當日即傳來信息，探口風問會否寫？我乾脆直言會寫，那件事屬於眾目睽睽之下點講都講唔過去之事。繼而只問我一句，可否輕手一點？然後就再沒有然後了。那人家憑甚麼輕手一點呢？總有個理由或說法吧！

一個企業公關，在平時乜都唔做的情況下，僅花時間探口風和叫人輕手點，其實幫到機構的作為甚少。又，據我聽聞，有些企業公關亦是無尾飛陀，傳媒主動問該企業資料，即是俾位你sell企業的good story啦，但那名公關竟回覆「遲一點覆」，之後卻連影都無埋！企業有此公關，怪不得見報的都是衰嘢多過好嘢。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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