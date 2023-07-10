帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 副刊版 2023/07/10 分享： 分享： 帝京酒店花月庭由即日至10月2日推出全新「繽FUN夏日美食巡禮自助晚餐」（成人$578起、小童$358起），匯集多款人氣美食，包括避風塘海鮮、潮州滷水、凍海鮮盤、日式料理及港式甜品等，讓大家盡情享受夏 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 2023/07/05 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 2023/07/05 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 2023/07/03 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 2023/07/01 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 2023/06/26 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 酒店 設計 餐廳 美食 新西蘭 魚 蛋 旺角 甜品 海鮮