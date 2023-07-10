  • 29°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌

副刊版 2023/07/10

分享：

分享：

帝京酒店花月庭由即日至10月2日推出全新「繽FUN夏日美食巡禮自助晚餐」（成人$578起、小童$358起），匯集多款人氣美食，包括避風塘海鮮、潮州滷水、凍海鮮盤、日式料理及港式甜品等，讓大家盡情享受夏

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證
2023/07/05
香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證
牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題
2023/07/05
牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題
8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐
2023/07/03
8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐
中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃
2023/07/01
中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃
J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品
2023/06/26
J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品
酒店 設計 餐廳 美食 新西蘭 旺角 甜品 海鮮

上一篇文章

鰂魚涌2千呎型格中菜廳 嘗新派粵菜精緻點心

下一篇文章

大良生拆魚雲羹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？