帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌

帝京酒店花月庭由即日至10月2日推出全新「繽FUN夏日美食巡禮自助晚餐」（成人$578起、小童$358起），匯集多款人氣美食，包括避風塘海鮮、潮州滷水、凍海鮮盤、日式料理及港式甜品等，讓大家盡情享受夏

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