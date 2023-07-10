星巴克送10萬杯免費咖啡 副刊版 2023/07/10 分享： 分享： 星巴克將於7月14日至7月20日推出「10萬杯咖啡10萬種一起」活動，於一星期內送出10萬杯免費咖啡。只要在星巴克官方IG指定貼文上留言與朋友分享「一起咖啡」的時刻，就有機會免費飲咖啡。有關活動詳情及 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 新世代‧同行迎放榜 2023/07/05 新世代‧同行迎放榜 Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單 2023/06/30 Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單 勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 2023/06/28 勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 2023/06/26 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 2023/06/24 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 日本 咖啡 Instagram 牛 港式 星巴克