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星巴克送10萬杯免費咖啡

副刊版 2023/07/10

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星巴克將於7月14日至7月20日推出「10萬杯咖啡10萬種一起」活動，於一星期內送出10萬杯免費咖啡。只要在星巴克官方IG指定貼文上留言與朋友分享「一起咖啡」的時刻，就有機會免費飲咖啡。有關活動詳情及

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