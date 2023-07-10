日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 行政人員版 2023/07/10 分享： 分享： 為對抗氣候變化，可從生活細節中減碳。日本企業朝日飲料（Asahi Soft Drinks）推出一款低碳自動販賣機，通過機內的特殊裝置，每年能吸收由該販賣機產生的60公斤二氧化碳。 朝日表示，自動販賣機每 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 今日 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 2023/07/07 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 2023/07/07 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 2023/07/06 Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 2023/07/05 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 科技行業 科研 創新科技及應用 日本 環保措施 節能減排 大阪