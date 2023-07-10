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日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤

行政人員版 2023/07/10

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為對抗氣候變化，可從生活細節中減碳。日本企業朝日飲料（Asahi Soft Drinks）推出一款低碳自動販賣機，通過機內的特殊裝置，每年能吸收由該販賣機產生的60公斤二氧化碳。

朝日表示，自動販賣機每

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欄名 : 科技新知

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