核廢水出海搞局 中日韓敵友難分？

人類核污染激活深海睡獸，牠滿身疙瘩，口噴原子吐息，登上陸地破壞一切！這就是《哥斯拉》的設定。日本人對核污染本來是很在意的，但這種意識已經丟淡了。

日本福島核廢水排海基本板上釘釘，無疑不利環境。不過耐人尋味的是，日本一意孤行，南韓予以放行，中國極力反對之際，中日韓關係似乎未受這單一事件宰制，反而有回暖迹象。

哥斯拉有時大肆破壞，有時又會幫助人類打其他怪獸，亦正亦邪，沒有教條束縛，做甚麼只考慮當下感知的威脅，以及永恒的自身需求。這與現時中日韓關係十分神似！

中日韓情感向來很複雜，互有仇怨和羡慕妒忌恨，大家卻是有共同文化淵源的鄰居，藕斷也絲連，誰也逃不掉。三國間近日因為不少事情面紅耳赤，但看來未忘記上述這一點，不願反枱。

核廢水問題 中日對立南韓旁觀

核廢水問題，中國和日本站到了對立面，南韓則在「打醬油」（網路用語，指與我無關或不予置評，只是旁觀者之意）。國際原子能機構上周報告指，日本計劃符合機構安全標準，釋出輻射對人和環境影響料微不足道。日本政府則隨即準備最快8月排海。

中國當然未有降低反對力度。《人民日報》「鐘聲」評論稱，報告沒有證明核廢水排海正當性，難以保證安全無害，日本政府打算將報告包裝成護身符，然而報告精心措辭，未能充分反映所有參加評估專家意見，結論未能獲得一致認可。

客觀講，日本核廢水排海影響至今眾說紛紜。正方強調，廢水會過濾稀釋，並分多年排海，盡可能減低影響。反方質疑，500個奧運泳池之多核廢水，無論稀釋多少倍，污染還是會全部落海，這沒有先例可鑑。夏威夷大學專家Robert H. Richmond便認為，污染恐會在海洋食物鏈累積，此時排海過分輕率，需要更好解決辦法。

各國反應也莫衷一是。盡管海流可以把污染帶到全球，但中國反對排海只獲俄羅斯、北韓明確和應；南太諸國雖很擔心，太平洋島國論壇（包括澳紐）嚴重關切，可是他們聲音太小；南韓民間也反對，就是他們去年選了個叫尹錫悅的當總統；區內其他國家，例如東南亞各國，官方多數則是模稜兩可，輕輕呼籲注意環境之類，不想與任何人抬扛。

或許最令人不爽的是，美國為首西方從頭就默許了日本行動。實在無法想像，假如排海的是中國，西方政府會表示理解，媒體報道會如此酌量、措辭會這般「客觀」溫和。對她們來說，新冠病毒是否來自實驗室才值得日日深究，核輻射算個屁。但也不奇怪，西方雙標可是遠近馳名，以軍上周侵入巴勒斯坦傑寧大開殺戒，誰制裁以色列？誰支援巴人？

中日韓合作論壇 交流剛柔並重

說回中日韓，在這理應是矛盾大爆發前夕，中日關係竟然出現改善迹象，以至前陣子鬧得很僵的中韓關係也有轉機，可圈可點。

中日韓合作國際論壇上周在青島舉行，日本國際貿易促進協會會長河野洋平、南韓外交部次官補（外長助理）崔泳杉分別率團出席，又到北京與中方正式會談。日本外相林芳正、南韓外長朴振亦以視頻形式參加論壇。鑑於當前東北亞和台海地緣政治形勢，中日韓此次互動備受關注。

三國今次交流剛柔並重，甚有驚喜。河野洋平代表日本商界表明脫鈎斷鏈不符任何一方利益。崔泳杉代表南韓官方重申堅持一個中國原則。朴振當面邀請中方官員訪首爾，登北漢山、嘗炸醬麵；中共中央外辦主任王毅也邀請朴振來山東，登泰山觀天下。而不久前，韓方才對中國大使一句「不要賭中國輸」發難、尹錫悅聲言「台灣問題非中國內政」更反過來「抗議」中方駁斥。

更精采的是，中國與日本一地區別有一番交流。沖繩縣知事玉城丹尼率團訪華，並到北京通州區張家灣鎮琉球國墓地遺址拜祭，所謂何事？

張家灣明清時是京杭大運河重要碼頭，琉球國來朝，使者皆從江南走水路北上，在此進京。琉球人在華亡故也葬於此，當中包括民族英雄林世功。林世功乃琉球王朝士族，在日本吞併琉球後到北京請大清發兵救援，然而李鴻章傾向與日本談判，林世功遂悲憤自刎殉國，獲清廷封為忠臣厚葬。二戰《波茨坦公告》訂明，日本主權須限於本州、北海道、九州、四國。

三國既鬥爭又合作 彈性「鋪鋪清」

再次回到中日韓三國演義，近期的綜合信息很矛盾，讓人看不透，是吧？是的，但也可整理出幾點啟示。

第一，日本核廢水很大機會排海，中國內地與港澳禁止日本水產入口，只是自保，如要持續鬥爭，宜有更多準備。

現在回顧日方提出排海計劃時，中方質疑反對自有理由，惟未有明確替代措施，加上周邊各國出於不同考量態度曖昧，未能引起足夠回響。現在廢水快要排海，中方宜聯合南太島國監測水質，並準備好潛在跟進追究方案，盡可能減少在國際輿論上的被動。

第二，中日韓亦敵亦友，談總好過不談；處理雙邊或三邊關係時，亦宜按不同議題和範疇「鋪鋪清」，保持彈性，避免一刀切。

日韓最新展示改善對華關係意願，固然有目睹美國高級官員訪華，見風使舵的原因，但兩國壓根亦與中國共享不願反枱的動機，而應對他們多手準備的最好辦法，就是多手準備。

日韓不願反枱 冀穩住對華關係

尹錫悅政府若想嗌交，那就跟他嗌交，想互訪登山吃東西也可以，這都不礙事，但涉及對方全社會的貿易、旅遊等槓桿少用為妙，還要保持與在野黨友好交流。至於日本要是在台海不知進退，那就別怪中國打沖繩牌，將波茨坦公告執行到底。

第三，對外傳播確是很考工夫，即使本意再好，別人還是可能以我們意料之外的方式來理解。

王毅勸日韓要知道自己的根在亞洲，「頭髮染得再黃也變不成西方人」一席話，在我們聽來正常不過，畢竟黃皮膚黑頭髮就是我們自小的身份認同，但美國輿論這種族火藥桶卻認為是「種族主義」。你當然可以說他們只講意識形態，但對於一個考大學就是比試如何黑得更黑，以及白得不怎麼白、黃得不怎麼黃的國度，這種扭曲再扭曲就是常態，很難斷言他們不應該有誤會。

還有就是，哥斯拉和金剛打到最後也不打了，大家相安無事就好，人類智慧總比怪獸高吧？

▲ 日本福島核廢水排海無疑不利環境，不過耐人尋味的是，日本一意孤行，南韓予以放行，中國極力反對之際，中日韓關係反而有回暖迹象。圖為日本民眾反對核廢水排海。（新華社資料圖片）