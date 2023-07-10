從今年2月「放風」到本月成行，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）終於實現了訪華願望，於上周四起至昨日（6至9日）對中國進行了為期4天的訪問。

國務院總理李強於上周五（7日）在人民大會堂會見耶倫時表示，中美經濟利益緊密交融，互利共贏是中美經濟關係的本質，加強合作是雙方的現實需求和正確選擇，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險，把經濟合作泛政治化、泛安全化，不利於兩國乃至全球經濟發展。李強指出，雙方應通過坦誠、深入、務實交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

訪華期間，耶倫還分別會晤了國務院副總理何立峰和多位中國政府官員，以及國務院前副總理劉鶴，並與在華美國商界人士見面。耶倫此次訪華的時間較長、內容頗豐、信息量不少。那麼，耶倫訪華看到了甚麼？

終如願訪華 看到了中國的大氣

耶倫到達北京下機時，正好雨過天晴，一道彩虹出現在天空，李強在會見耶倫時以此作比，稱「中美關係不完全都是風雨，經歷過一輪風雨後，一定能夠見到更多彩虹。」他還說：「雨天看腳下只看見雨水，抬頭看才可看到彩霞。」中美都是大國，大國應有大國的樣子，中國的大氣由此可見一斑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月訪華，話說得很好，但轉過身美國對華的打壓制裁絲毫無減。就在耶倫訪華前夕，白宮透過媒體事先釋放信息，美國準備推出多項新措施擴大對中國的制裁，涉及範疇包括人工智能（Al）芯片、雲端運算服務，以及限制美國企業投資中國高科技產業等。

盡管美國對華並不友善，但中國同意耶倫訪華，恢復與美國的對話，這是從中美兩國關係的大局來考慮。首先，美國把中國視為頭號競爭對手，民主及共和兩黨都鐵了心要遏制中國，但中國仍然以和為貴，力爭把雙方的衝突降到最低。對話可以避免誤判、避免衝突升級，對雙方都是有益的事情。

其次，中美作為世界兩大經濟體，與世界各主要經濟體的聯繫都很緊密，中美兩艘巨輪發生衝撞，不僅雙方受損，也殃及世界，中國作為負責任大國，盡最大努力避免衝突升級。

從與中國領導人的會晤中，相信耶倫能看到中國的大氣。

耶倫是5年來首次訪華的美國財長，她會感受到今天的中國與想像中大不一樣，美國一些政客「基於實力地位與中國對話」的姿態已經不管用。

打交道過程 看到了中國的底氣

耶倫訪華前夕，中方出台了對鎵（gallium）及鍺（germanium）兩種稀有金屬的出口管制措施，鎵和鍺廣泛應用於半導體、光纖、太陽能電池板等高科技領域，被稱為「電子工業脊樑」。根據歐盟委員會的報告，中國是世界上最大的鎵和鍺生產國，佔全球鎵產量的98%，以及全球精煉鍺產量的68%，而美國在這兩種關鍵礦物上依賴中國，2021年美國使用的鎵和鍺，有一半以上是從中國進口的。耶倫訪華期間，公開表示對中國的這項出口管制措施擔憂，說明中國這一招足夠「硬核」。

耶倫此次訪華，應該看到中國與美國打交道的過程中，愈來愈有底氣。首先，中國更具主動地位，2008年美國爆發次貸危機之時，中國選擇了增持美債，關鍵時刻幫了美國一把，當時中國希望依託與美國合作發展自己，多少有「被動出手」的意思；但今天的情形不同了，美元信譽不如從前，而中國與許多國家的貿易採用本國貨幣結算，對美元的需求量減少，中國可選擇餘地變大。

其次，中國反制裁的經驗更加豐富，如果說2018年美國特朗普（Donald Trump）政府發起對華貿易戰時，中國的應對還顯得措手不及，那麼現在中國在應對美國打壓時，「工具箱」裏的工具不斷增多，且足夠「硬核」。

續溝通 看到中美重拾信任艱難

耶倫是學者出身，而非一般的政客，她在4月的一次演講中說：「美中兩大經濟體完全脫鈎，對兩國將是災難性的，也將破壞世界經濟的穩定。」可見她是拜登政府班底中為數不多頭腦比較清醒的官員。

此次訪華，耶倫反覆向中國領導人和官員解釋，美國並不尋求與中國「脫鈎斷鏈」，而是尋求基於對兩國都有利的「公平規則」，與中國進行「良性競爭」。盡管中國官員對耶倫有一定好感，但耶倫的這些話很難讓中國信任。

首先，類似的話，美國官員說過多次，但話音剛落，對中國的制裁接踵而來。美國不僅制裁中國，近期還向日本和荷蘭施壓，分別限制23種半導體材料及多款先進光刻機對華出口。美國官員的話有多少可信度？中方需要仔細掂量。

其次，所謂「公平規則」並不能由美國單方面定義，而應由雙方共同定義。但事實是美國不斷炒作「中國經濟脅逼」，要求盟國對華發起科技及貿易戰，這些過分的做法，連法國、德國等歐洲國家都看不下去，領導人紛紛訪華，與中國進行溝通。美國自認為盟友實力很強，強大得可以自定規則，讓被動中國接受，這是不切合實際的。

再者，在中方看來，耶倫此行多少有「臨時抱佛腳」的意思。美國的債務已經達到32萬億美元，危機難以化解，中國是持有美債最多的國家，美國希望中國多購入美債，至少不要拋售美債。有求於人，說點好話，是情理之中的事情，至於說的話能不能兌現？中方還須觀察。

中國人辦事察人，歷來講究「聽其言，觀其行」，耶倫反覆向中國官員講述美國的意圖，但得到的回應是「希望看到具體行動。」保持溝通可以，但要重拾信任很難。

政治人物不能患「妄想症」，經濟政策必須基於客觀實際而制定，耶倫訪華對此應深有感觸。

近年中美貿易額屢創新高，2021年突破7,500億美元，2022年達到約7,600億美元，美國各界尤其是商界和民間團體，迫切希望中美加強合作，而不是對抗。今年以來，眾多美國企業高管來華，包括摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）等，他們在中國有很多業務，都反對美國與中國「脫鈎」，耶倫訪華期間與商界人士見面，也聽到了這種聲音。

看到世界期盼中美 擴經濟合作

中美兩國佔全球經濟產出的40%，對世界經濟增長貢獻率超過50%，中美之間是繼續打科技及貿易戰，還是互利合作，對全球經濟的影響巨大。近日世界輿論對耶倫訪華高度關注，各國媒體都進行了大篇幅的報道，這說明各國期盼中美兩國在經濟合作上能實現突破。耶倫訪華前，美國財政部前高級官員索貝爾（Mark Sobel）稱，在前總統喬治布殊（George Bush）和奧巴馬（Barack Obama）執政時期，兩國財政部每個層級的官員幾乎每天都會進行接觸，而現在雙方的對話非常有限，他提醒雙方，「如果沒有更多的合作，美國、中國和世界都將遭受損失」。

耶倫看到了中美經濟對抗帶來的弊端，此次訪華應該認識到及時糾偏、重回正軌的重要性。但願她回去之後，能夠推動美國改變對華經濟打壓的政策，為中美經濟合作注入正能量。

香港是全球金融、貿易、航運中心，也是中美貿易的「中轉站」，中美經濟合作的穩定性愈強，愈有利於香港。此次耶倫訪華透露出的信息，對於香港各界、特別是工商界具有重要的參考價值。

▲ 美國財長耶倫專機到達北京時，天空上出現了彩虹。國務院總理李強以此作比，稱中美關係經歷過風雨後，一定能夠見到更多彩虹。（路透社資料圖片）

▲ 美國財長耶倫（圖）專機到達北京時，天空上出現了彩虹。國務院總理李強以此作比，稱中美關係經歷過風雨後，一定能夠見到更多彩虹。（法新社圖片）