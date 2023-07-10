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耶倫：訪華有成效 不尋求「脫鈎」

晤中國新經濟領導班子 助穩美中關係

中國版 2023/07/10

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美國財長耶倫（Janet Yellen）昨日（9日）結束為期4天的訪華行程。她總結此次訪問稱，與中方官員的會晤是「直接、實質性、有成效的」，有助穩定美中關係。她重申美方不尋求與中國經濟脫鈎，因為這樣對

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