耶倫：訪華有成效 不尋求「脫鈎」 晤中國新經濟領導班子 助穩美中關係 中國版 2023/07/10 分享： 分享： 美國財長耶倫（Janet Yellen）昨日（9日）結束為期4天的訪華行程。她總結此次訪問稱，與中方官員的會晤是「直接、實質性、有成效的」，有助穩定美中關係。她重申美方不尋求與中國經濟脫鈎，因為這樣對 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 京接待美高官 「厚」耶倫「薄」布林肯 今日 京接待美高官 「厚」耶倫「薄」布林肯 中美皆有意管控風險 穩經貿關係 今日 中美皆有意管控風險 穩經貿關係 國際買家趕囤貨 鎵價一周飈27% 今日 國際買家趕囤貨 鎵價一周飈27% 耶倫訪華看到了甚麼？ 今日 耶倫訪華看到了甚麼？ 你可能感興趣 京接待美高官 「厚」耶倫「薄」布林肯 今日 01:00 京接待美高官 「厚」耶倫「薄」布林肯 中美皆有意管控風險 穩經貿關係 今日 01:00 中美皆有意管控風險 穩經貿關係 國際買家趕囤貨 鎵價一周飈27% 今日 01:00 國際買家趕囤貨 鎵價一周飈27% 中美關係 拜登 耶倫 新經濟