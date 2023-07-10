恒生利東街展覽慶90周年 展6大插畫家創作手機殼
行政人員版 04:00 2023/07/10
為咗慶祝踏入90周年，恒生銀行即日起至7月17日，喺灣仔利東街舉行「同『恒』同趣無限FUN」展覽，畀大家欣賞全港獨一無二嘅限量版手機殼藝術裝置，仲可以一邊打卡留影，一邊體驗場內唔同活動。
黛安聽公關姊妹講，6位超人氣本地插畫家，包括Messy Desk、Missquai、崔氏兄弟@奶茶通俗學、Janettchan、Sleepinthewaves和Bo Law，糅合香港元素和恒生風格，為恒生度身訂做咗33款極具特色手機殼，唔同風格嘅插畫家將佢哋嘅想像力和創意融合，貫徹「不斷創新，延續未來」嘅品牌價值，展現出「恒變生無限」嘅品牌理念。
同場仲會加映限量版手機殼慈善義賣，恒生銀行更會將收益全數捐贈香港公益金及聖雅各福群會，為社區出一分力。此外，場內更設有唔同創意活動，包括即場印製專屬環保袋或環保杯套，及體驗人像速繪（只限周末），畀大眾共享快樂時光。大家快啲約埋三五知己，一齊去灣仔利東街，盡情享受呢個夏日好去處啦！
本文轉載自《晴報》
撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關
欄名 : 八卦名利場
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2023/07/07