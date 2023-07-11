做好IT部署助生意起飛　一站式服務解決中小企需要

在信息萬變的時代裡想把握業務機遇，應該先增聘人手還是發掘藍海市場？答案是做好IT（資訊科技）部署！身處數碼時代，假如公司的IT配套跟不上市場發展，試問如何有精力專注於發展業務？為協助企業以更具成本效益的方式實踐數碼轉型，有寬頻服務供應商就針對中小企在IT應用上的多元化需要，推出全方位ITaaS （IT-as-a-Service）方案，提供一站式的企業級科技方案，助他們輕易解決IT煩惱，從而專注業務發展。

時至今日，寬頻網絡、雲端應用、互聯網電話等已成為企業營運的基本配備，但市場上的IT技術供應商多如繁星，不少企業往往缺乏資源和時間逐一揀選合適的IT服務。因應市場所需及以客為先、以服務為本出發，香港寬頻企業方案（下稱HKBNES）與本地及國際領先科技品牌合作推出全新的一站式IT服務——「易 ‧ IT」（IT ‧ Simplified），透過嶄新技術和專業服務，以超越‧網絡的方案滿足各行各業的種種IT需求，免卻企業苦尋合適服務供應商的繁瑣程序。

毋須前期投資 即享支援與諮詢服務

中小企缺乏資源聘請專人規劃和管理IT服務，在管理公司IT基建時無從入手，亦難以獲得即時支援。

作為一家服務超過10萬家本地企業的資訊及通訊科技（ICT）行業領袖，HKBNES深明各行業及不同規模企業的獨特需要，因此「易 ‧ IT」亦按照不同企業的業務發展階段所需設計出基本、標準及進階3種核心組合月費計劃（見下表），月費低至243港元起，企業可根據需要挑選合適的IT服務組合。

除了核心組合服務外，選用「易 ‧ IT」的企業毋須付出任何前期投資，即可獲得由HKBNES技術團隊中超過600位具認證的專業工程師、50多名在不同領域擁有CCIE資格的專家，以及RUCKUS認證網絡工程師所提供的全方位支援，當中包括前期諮詢和顧問服務、部署及IT基礎設施管理等，配合由HKBNCare提供的7 x 24服務熱線、軟件升級和硬件維修保養*及定期IT交流工作坊，令客戶毋須「左撲右撲」，任何時候都可獲得適時的協助，大大降低因IT問題而影響日常營運的風險。

按業務發展需要靈活升級及擴展服務

市場環境不斷變化，隨着業務擴展或轉變，公司的IT挑戰亦會與日俱增。無論是寬頻及Wi-Fi連線速度需求提升、不斷演變的網絡安全隱患，抑或需要添置與更新辦公室IT設備，靈活的HKBNES「易 ‧ IT」方案讓企業可隨時輕易加配額外增值服務，適時升級或更改方案配套，選其所需。

針對個別行業中小企的特殊需要，「易 ‧ IT」提供電子支付系統、5G流動通訊服務、能源監測系統以及一應俱全的硬件設備，如桌上型電腦、打印機等辦公室設備及門禁系統、閉路電視等保安系統，可供零售、餐飲業等不同行業經營者任意配搭所需方案，輕鬆實現數碼轉型。

夥知名科技品牌打造高質素IT服務

「易 ‧ IT」方案夥拍本地及世界領先科技品牌如思科及RUCKUS等，以極具質素的服務釋放不同企業的數碼潛能，盡顯優勢。核心組合包括由香港寬頻獨有三重光纖網絡支援的極速穩定商業寬頻、升級託管Wi-Fi網絡、企業級網絡安全設置、通訊及話音連接等，為企業帶來不同範疇的專業技術服務，達致提升營運效率、拓展商機的效果。



HKBNES「易 ‧ IT」服務特點



● 設有基本、標準及進階3種組合供選擇，全面配合企業在各個業務發展階段的IT需要。

● 享用由香港寬頻獨有三重光纖網絡支援的極速穩定商業寬頻、升級託管Wi-Fi網絡、企業級網絡安全設置、通訊及話音連接等。

● 企業毋須前期投資，亦可按個別需求隨時加配額外增值服務。

● 由超過600名專業工程師組成的專家團隊提供計劃、部署及7 x 24監察和管理IT基礎設施的服務。

● 夥拍本地及世界領先科技品牌聯手以極具質素的服務為企業帶來不同範疇的專業技術服務。



「易 ‧ IT」詳情：https://www.hkbnes.net/web/tc/promotions/details/2306-itsimplified

銷售熱線：128-1111

*維修保養僅適用於指定組合之服務，並限於合約期內有效。

服務受條款及細則約束。詳情請參閱服務登記表格。



（特約）