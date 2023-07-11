台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 副刊版 2023/07/11 分享： 分享： 台北的海鮮多強調來自澎湖，證明是高質鮮味的代名詞。台北的福華大飯店，即日起推出「澎湖海鮮饗宴」海灣料理，以當地海產及食材炮製，糅合創新手法，大啖海鮮真滋味。 澎湖水質乾淨，加上海水鹽份較高，令魚群海產更 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 2023/07/10 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 2023/07/08 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 2023/07/04 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 2023/07/03 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 2023/07/01 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 酒店 台灣 海鮮 台北 澎湖