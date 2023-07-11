  • 29°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴

副刊版 2023/07/11

分享：

分享：

台北的海鮮多強調來自澎湖，證明是高質鮮味的代名詞。台北的福華大飯店，即日起推出「澎湖海鮮饗宴」海灣料理，以當地海產及食材炮製，糅合創新手法，大啖海鮮真滋味。

澎湖水質乾淨，加上海水鹽份較高，令魚群海產更

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典
2023/07/10
大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典
澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場
2023/07/08
澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場
大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作
2023/07/04
大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作
大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡
2023/07/03
大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡
西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券
2023/07/01
西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券
酒店 台灣 海鮮 台北 澎湖

上一篇文章

貓在香港 大埔貓癡自組浪浪拯救隊

下一篇文章

玫瑰醉鴿煲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？