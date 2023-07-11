台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴

台北的海鮮多強調來自澎湖，證明是高質鮮味的代名詞。台北的福華大飯店，即日起推出「澎湖海鮮饗宴」海灣料理，以當地海產及食材炮製，糅合創新手法，大啖海鮮真滋味。

澎湖水質乾淨，加上海水鹽份較高，令魚群海產更

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