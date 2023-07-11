從家庭出發 助少數族裔青年發展

香港融樂會最近的調查結果發現，疫情期間很多少數族裔人士面對失業和開工不足的問題，只能單靠積蓄度日，家庭經濟壓力十分沉重。少數族裔家庭的傳統觀念很強，通常只依賴父親賺錢養家，母親一般都要獨力照顧數名子女，而子女在疫情期間不用上學，被迫困於細小的劏房內，累積不少家庭問題。該調查指，現時特區政府及非政府組織的支援嚴重不足，加上家人大多不鼓勵女性與其他人或機構接觸，因而只會向親戚朋友求助。

傳統家庭環境 恐礙青年成長

MWYO青年辦公室亦於2022年7月至9月期間，以問卷形式訪問了144位11至18歲以下的少數族裔中學生，其種族在港的社經地位偏低，包括巴基斯坦、菲律賓、印度和尼泊爾；並進行了25個深入訪談，包括少數族裔專業人士、在學青年及其家長、於前綫服務少數族裔青年的專業人士，以及相關支援組織的代表。筆者發現，很多少數族裔家庭都較傳統、封閉，間接阻礙其子女在港的成長與發展。

少數族裔的家庭環境，缺乏讓青年健康發展的條件。經濟方面，受訪青年表示，香港的教育開支昂貴，故曾往家庭原屬的國家讀書，但因治安問題，最終回港繼續學業；加上其宗教信仰認為，生養眾多是一種祝福，當在經濟拮据下，還要應付數名小孩的教育開支，家長實在難為子女提供適合的學習環境。

至於語言及文化上，由於少數族裔家長並非用中文作為母語或第一語言，故家庭無法為子女提供一個學習中文的平台，這會減少他們升學及融入華人社會的信心；而家人沒為他們取一個中文名字，長遠亦影響其香港人的身份認同感。

此外，少數族裔青年與傳統家族的文化存在衝突，令其對種族身份感到困惑，例如受訪青年反映，像一般港青穿着牛仔褲便服與親戚會面，會惹來他們不少批評。而在戀愛方面，他們有自由去選擇拍拖對象，但婚姻對象卻是由家人安排，有受訪男性青年坦言，即使在港結識了異性，也不會長久發展，原因是最終要往家庭原屬的國家結婚，婚姻對象亦是一早由家族安排好；而基於家族傳統，家長不期望女兒獲太高學歷或外出工作，只想她們長大後往家庭原屬的國家出嫁，這均會影響少數族裔青年在港建立正面的種族身份認同。

傳統觀念也會影響少數族裔青年的事業發展。家人長期灌輸的觀念，以及家庭經濟需要，令他們不太着重個人事業的長遠計劃，例如父母要求他們趁暑假多賺點錢，於是他們會為了一份短期收入較多的暑期基層工作，而放棄在大機構實習的機會。

事實上，在家人催迫下，他們會放棄升學，並盡早外出賺錢，始終某些基層工作需要能操流利英語的外籍員工，他們不難找到工作；再者，家人或親戚都會介紹工作給他們，但普遍都是在其家庭種族的圈子裏工作，如果青年本身中文水平較差，即使他們日後有意尋找華人為主的本地公司，也未必會被取錄，最終他們唯有長期受困於該圈子裏。

參考問卷調查結果，假如少數族裔青年的父母或再上一代是在香港出世，他們會較積極探索其種族身份，並會有較正面的感覺，原因可能是家人會較多鼓勵和支持他們融入華人社會，例如有受訪青年指，她自小有家人陪伴參與社區義工活動，擴闊其華人圈子；相關家長亦會安排子女入讀主流學校，這與非本地出世的家長因擔心其他宗教學校影響子女信仰，而為他們報讀非華人為主的學校，兩者做法截然不同。

家長以身作則 助子女融入社區

在港出生的家長均較能以身作則，積極融入社會，即使自己未能有效融入，也希望下一代可在港有更美好的發展。可惜，這類父母實在不多，反而大多自我孤立，與華人及其他種族疏離，有受訪家長在港居住了逾20年，但華裔朋友卻寥寥無幾，且完全不懂廣東話，也不認識本地文化。有學者指出，如果家長本身一直處於自我孤立狀態，不但無助子女融入本港社會，更會形成一大阻礙。

現時民政事務總署已委託香港國際社會服務社，為少數族裔提供服務，機構會安排背景和經驗相似的過來人擔任大使，透過家訪主動接觸，並向少數族裔人士介紹專為他們而設的公共支援服務，但較封閉的家庭未必會主動使用。此外，一些非政府組織也會定期探訪少數族裔家庭，提供情緒支援服務和派發需用的物資，但資源有限，未能擴大其服務範圍及支援服務。

最近，民建聯亦宣布成立輔導專業義工隊，在深水埗及油尖旺區開展免費輔導服務，並開設支援熱綫，關顧少數族裔社群的精神健康問題，民建聯少數族裔委員會主席鄭泳舜表示，現時18區都有地區康健中心或康健站，希望當局增撥資源，增加少數族裔服務中心和外展服務。

為提升上述支援的成效，筆者認為增加資源是必須的，從而為較封閉的家庭提供適當支援，好讓他們有更多融入主流社會的信心及能力，也可鼓勵子女開放自己、融入社區。

筆者建議當局宜提供更多資助給受委託機構，以及有少數族裔家庭探訪服務的非政府組織，善用這些機構的經驗，讓其有更多資源有系統地組織探訪員計劃。此計劃須增設種族身份認同相關元素，擴展服務範圍，讓更多家庭受惠。

倡增撥資源 組織探訪員計劃

受委託的機構及非政府組織，可邀請華裔及少數族裔人士擔任少數族裔家庭探訪員，兩人一組探訪家庭，好處是較容易讓家庭接受，亦有助日後建立關係。

探訪員除了關心其情緒及生活需要外，也可陪同他們探索不同社區、使用公共支援服務、參與社區活動、教授中文及本地文化、結識更多華裔朋友等，長遠使他們有能力及動力自己投入社區；探訪員亦可提供教育資訊，讓家長可為子女選擇最適合的主流學校，並跟進他們的學習情況。

此計劃需要有更多資源招募探訪員，培訓其相關技能及知識，並有專人負責跟進探訪情況。義務工作發展局有多年培訓義工的經驗，非政府組織可與之合作，專上院校學生亦是可能的人力資源；另外，如需安排華裔家長支援，則可鼓勵學校的家長義工參與，家長義工的轉介可透過義務工作發展局招募；非政府組織也可與「香港賽馬會社區資助計劃-專才義工網」下的友伴服務、社區及文化服務合作，特別是「社區共融義工服務」，以招募更多探訪員。

收集數據整理資料庫 改善服務

至於詳細的探訪計劃內容及規模，可因應每個受委託機構及非政府組織的情況而定，亦給予前綫人員多點空間去設計方案，相關組織也可藉此收集數據，包括家庭的需要、感受、習慣等，從而整理出大數據資料庫，以供政府及其他機構改善社區服務之用。

家庭對少數族裔青年的影響特別深遠，這與他們的傳統文化有關，筆者希望特區政府及社會各界，可主動積極協助較封閉的少數族裔家庭，融入華人社會，調整家長的固有觀念，令他們在傳統與香港文化間取得平衡，並開放自己探索社區，從而進一步鼓勵及幫助子女融入社會。這不是靠簡單的探訪、轉介和派發物資就可解決，當中需要更多資源、服務及人手，並須付出無比的愛心及耐性打破隔膜，才可達到果效。

少數族裔青年其實也是香港龐大的人力資源，但願他們可在更適合環境成長，為香港美好的未來作更多貢獻。

▲ 家庭對少數族裔青年的影響特別深遠， 若少數族裔家長能調整固有觀念，在傳統與本港文化間取得平衡，並開放自己探索社區，將可鼓勵及幫助子女融入社會。（資料圖片）