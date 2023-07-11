經濟基本面仍穩 人幣不虞長期貶值

表面看，人民幣兌美元貶值是中美息差引致，美國不斷加息、中國不斷減息，令中美息差擴大，於是資金流向美元賺取較高利息；實際上，近期人民幣貶值的真正原因，是受部分資金對中國經濟前景信心不足影響，因為擔心中國經濟減速、回報降低，加上地緣政治風險，促使部分資金外流，壓低人民幣兌美元滙率。

市場信心弱 人幣短期走貶主因

中美之間的息差，對人民幣滙率有沒有影響？當然有一定影響，因為息差是回報的一部分，而且是相當重要的一部分；但是需要注意，息差並不是回報的全部，在經濟高速增長的情況下，經濟增長帶來的高回報，同樣是回報的重要部分，而且其重要性往往高於息差。所以，如果不考慮風險，由於投資高速增長經濟體帶來的回報往往高於息差，因此即使高速增長經濟體的利息較低，其滙率仍然會較強，並不會因為利息低而走弱。

從這個邏輯看，近期人民幣走貶的主要原因，恐怕是因為近期中國公布的經濟數據，普遍較預期疲弱，市場主體對中國經濟的前景也較為悲觀，且主流看法認為，中央政府未必會推出強力政策提振經濟，在信心不足的情況下，部分資金才為美國較高的利息和仍顯韌性的經濟所吸引，棄人民幣而投美元，造成人民幣的弱勢。

地緣政治風險當然也是資金考慮的一方面因素，不過由於中美關係不佳、美國加強對中國制裁已延續了一段較長時間，不是一個近期出現的新變量，所以不應該是影響近期人民幣滙率走弱的主要因素。而且，單就近期來看，由於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和財政部長耶倫（Janet Yellen）的先後來訪，中美關係實際上較之前略有緩和，地緣政治風險反而略微下降，照理應該有利於人民幣滙率走強。

當然，客觀上也應該認識到，布林肯和耶倫的來訪，雖然重建了中美之間的高層溝通，但作用可能也僅此而已，對中美之間業已形成的大格局基本沒有影響。中國雖然一再表明自身尋求與美國合作、不尋求對抗的態度，但在美國維護全球霸權地位的戰略下，中國的發展和影響力上升，本身就是對美國霸權的挑戰，而中國又不可能為了保護美國的霸權利益，主動放棄發展、放棄中國人民靠自身努力追求美好生活的權力，於是中美的戰略衝突無法避免，中國再有良好的意願，也解決不了這個難題。

所以中美表面可以緩和，有些無關原則的技術細節，也可能有一點妥協，但要想有根本性或者較大的改善，需要美國作出一些實質性的讓步，恐怕在美國當前敵視中國的政治氛圍下，可能性不大。

中美關係緩和 惟難根本改善

而且，美國現在雖然也強調保持與中國關係的重要性，並稱與中國「脫鈎」將是一個巨大錯誤，但實際上，這種似乎較以前有所緩和的調子，並不是（或起碼主要不是）出於對中國的善意，而是因為美國有很多商品供應依賴中國。

正如中國剛剛宣布實行出口管制的半導體材料鎵（gallium）和鍺（germanium），美國及其盟友的供應能力很有限，一旦與中國完全「脫鈎」，將造成美西方供應鏈的嚴重混亂，是一種自殺行為，因此不可取；但對於一些美國盤算後，認為對美國傷害不大、而對中國有相當損害的行為，美國又會在「去風險」的口號下繼續推進，所以這個所謂「不脫鈎、去風險」調子，其實不過是美國對於利益風險精心計算後的趨利避險行為，與對中國的態度關係不大。

本幣結算增 對美元長期需求降

如果從長期的宏觀格局來看，中國對於美元的需求其實是下降的。據中國海關總署數據，2022年中國進口的前幾大類商品是：半導體類、石油天然氣類、金屬礦砂類等，從今年1至5月的進口情況看，集成電路（半導體）量價齊跌，與去年同期相比，金額下降達24.2%，高於數量下跌；原油進口量增價跌，按年數量增6.2%、金額下跌12.4%；鐵礦砂同樣量增價跌，按年數量增7.7%、金額跌4.6%。從數字可見，中國排前3大類的進口商品，今年的進口金額全部出現下跌，而且從趨勢看，下跌勢頭很可能會延續。

半導體類方面，隨着美西方對中國進口的限制，中國正在大力發展國產替代，進口金額的大幅下跌，一定程度反映了這個國產代替進口的趨勢；原油類方面，隨着俄羅斯與中國之間絕大部分結算都使用本幣，中國從俄羅斯進口原油，已基本不需要用美元，而且這個進口原油用人民幣的市場，很可能逐漸擴大到中東，進一步減少中國對美元的需求；鐵礦砂的情況與原油類似，巴西和澳洲都在嘗試用人民幣結算中國的鐵礦砂進口，未來的趨勢同樣對美元不利；而中國的逆差大戶服務貿易，隨着美西方對中國的各種歧視、限制政策，對中國民眾的的出國留學和旅遊都有負面影響，客觀上也有減低中國服務逆差的作用。

新興產業佔先機 出口優勢續擴

出口方面，中國產業鏈完整、規模效益顯著、基礎設施完善的優勢，短期很難被取代，結構轉型又已初見成效，以電動車、鋰電池、光伏電池為代表的出口新三樣，標誌着中國已經在一些新興產業上，佔據了全球領先位置，出口的優勢還在擴大。一方面是出口舊優勢還在、新優勢又在發展，另一方面首幾大類進口商品對美元的需求又在走低，服務貿易逆差又趨向減少，發展下去中國進出口的順差增加勢頭還在加強，需要美元的地方愈來愈少了，手裏的美元又愈來愈多，因此經濟的基本面並不支持人民幣長期走貶，反而支持人民幣長期升值。

雖然從進出口的角度看，人民幣沒有多少貶值的理由，但是對人民幣滙率來說，除了進出口的基本供求外，熱錢的流動也會對其短期走向產生重大影響。目前的情況可能就是如此，盡管中國今年截至5月的進出口順差還在擴大，但是由於中美息差的擴大，以及對中國經濟前景的擔心，令人民幣滙率承壓，不過長期來看，短期的資金流動很難撼動中國手頭美元增加、對美元需求減少的基本格局，人民幣滙率長期貶值的經濟基礎並不存在。

▲ 除了進出口的基本供求，熱錢流動也會對人民幣滙率的短期走向產生重大影響，不過短期資金流動很難撼動中國手頭美元增加、對美元需求減少的基本格局。（中通社資料圖片）