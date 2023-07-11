Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 行政人員版 2023/07/11 分享： 分享： Meta新平台Threads自上周四（6日）登場後，用戶註冊量已突破1億，惟仍有一些功能需要改善，例如用戶之間無法收發私訊等。Instagram負責人Adam Mosseri表示，將會陸續完善 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 今日 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 2023/07/10 日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 2023/07/10 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 2023/07/07 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 2023/07/07 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 科技行業 手機Apps 軟件 Twitter Instagram Meta