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BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據

行政人員版 2023/07/11

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為使在不分散視綫情況下，讓電單車車手更易獲取駕駛信息，汽車品牌寶馬（BMW）推出電單車專用智能眼鏡Connected Ride，能將導航、速度、檔位等數據，投影在司機的視野中。

Connected

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欄名 : 科技新知

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