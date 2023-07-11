BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 行政人員版 2023/07/11 分享： 分享： 為使在不分散視綫情況下，讓電單車車手更易獲取駕駛信息，汽車品牌寶馬（BMW）推出電單車專用智能眼鏡Connected Ride，能將導航、速度、檔位等數據，投影在司機的視野中。 Connected ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 今日 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 2023/07/10 日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 2023/07/10 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 2023/07/07 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 2023/07/07 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 科技行業 科研 創新科技及應用 導航 寶馬 藍牙 智能眼鏡 寶馬（BMW，美：BMW） 歐元