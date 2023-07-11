7.11年度「大折日」 今日買滿$100全單77折

一年一度「7.11大折日」又到喇，7-Eleven為答謝顧客嘅支持，將推出連串優惠！今日（11日）由朝早7點開始，只要喺7-Eleven買滿$100即可享全單77折優惠，仲可以搭配今期多款精選着數優惠使用，變相折上折，真係好抵呀。

黛安知道，今期7仔嘅優惠由各款雪糕批、雪糕杯同脆筒，到各類零食、汽水、果汁同啤酒等等都有。

另外，有多款家居用品和食品，如洗衣珠、抹手紙和鮑魚麵禮盒等，當中更有限時贈品優惠㖭，而獨家有售嘅「味覺糖X LINE FRIENDS」推廣裝連防水袋，及人氣角色「LULU THE PIGGY」各款實用又可愛嘅精品，如和風手挽袋、立體造型罐同陶瓷杯等，都等緊大家帶佢哋返屋企。

如果掃貨時用AlipayHK App掃描店內宣傳品上嘅二維碼，仲可領取$10電子禮券1張，買夠$30可即時使用；如透過恒生enJoy卡畀錢，亦可賺取3倍yuu積分回贈；買指定貨品更可獲取7仔yuu印花，大家記得去掃貨喇。

本文轉載自《晴報》

▲ GODIVA黑巧克力軟心雪條

▲ 味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋

▲ LA天然4合1洗衣凝珠去漬50粒裝