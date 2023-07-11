  • 29°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 04:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7.11年度「大折日」 今日買滿$100全單77折

行政人員版 04:00 2023/07/11

分享：

分享：

一年一度「7.11大折日」又到喇，7-Eleven為答謝顧客嘅支持，將推出連串優惠！今日（11日）由朝早7點開始，只要喺7-Eleven買滿$100即可享全單77折優惠，仲可以搭配今期多款精選着數優惠使用，變相折上折，真係好抵呀。

黛安知道，今期7仔嘅優惠由各款雪糕批、雪糕杯同脆筒，到各類零食、汽水、果汁同啤酒等等都有。

另外，有多款家居用品和食品，如洗衣珠、抹手紙和鮑魚麵禮盒等，當中更有限時贈品優惠㖭，而獨家有售嘅「味覺糖X LINE FRIENDS」推廣裝連防水袋，及人氣角色「LULU THE PIGGY」各款實用又可愛嘅精品，如和風手挽袋、立體造型罐同陶瓷杯等，都等緊大家帶佢哋返屋企。

如果掃貨時用AlipayHK App掃描店內宣傳品上嘅二維碼，仲可領取$10電子禮券1張，買夠$30可即時使用；如透過恒生enJoy卡畀錢，亦可賺取3倍yuu積分回贈；買指定貨品更可獲取7仔yuu印花，大家記得去掃貨喇。

本文轉載自《晴報

GODIVA黑巧克力軟心雪條

味覺糖 X LINE FRIENDS推廣裝連防水袋

LA天然4合1洗衣凝珠去漬50粒裝

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 領展Link Up手機App升級 集結6大體驗聯繫社區生活圈
今日
領展Link Up手機App升級 集結6大體驗聯繫社區生活圈
八卦名利場 - 日製「火霸王」煮出鑊氣 買林內指定爐具送超市券
2023/07/10
日製「火霸王」煮出鑊氣 買林內指定爐具送超市券
八卦名利場 - 恒生利東街展覽慶90周年 展6大插畫家創作手機殼
2023/07/10
恒生利東街展覽慶90周年 展6大插畫家創作手機殼
八卦名利場 - 卡樂B「松露味薯片」 唇齒留香食唔停口
2023/07/07
卡樂B「松露味薯片」 唇齒留香食唔停口
八卦名利場 - 奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館 設4大打卡位+手機App製個人化電子球衣
2023/07/07
奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館 設4大打卡位+手機App製個人化電子球衣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？