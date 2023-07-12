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日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情

副刊版 2023/07/12

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日本國家旅遊局（簡稱JNTO）將於一連7日的香港書展設置《沉浸式日本傳統文化體驗館》，重現充滿昔日風情的老街風貌；更於周末安排江戶時代民間玩意之一的劍球表演，並請來旅遊記者公開多個私藏已久的老街旅遊景

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欄名 : 旅事通

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