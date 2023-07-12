日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 副刊版 2023/07/12 分享： 分享： 日本國家旅遊局（簡稱JNTO）將於一連7日的香港書展設置《沉浸式日本傳統文化體驗館》，重現充滿昔日風情的老街風貌；更於周末安排江戶時代民間玩意之一的劍球表演，並請來旅遊記者公開多個私藏已久的老街旅遊景 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 2023/07/11 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 2023/07/10 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 2023/07/08 澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 2023/07/04 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 2023/07/03 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 日本 旅遊資訊 展覽 表演 書展 香港會議展覽中心