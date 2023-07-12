周潤發（發哥）年屆六十八，近日因新片的宣傳而頻頻亮相，其體能和頭腦都處於甚fit狀態。得見發哥本尊，我頓變小粉絲，素來喜歡高大身形，而發哥的高度，雖然他自嘲不利上鏡，但看真人卻是另一回事，對我來說有一種height charm，女士們在他身旁都變成小鳥依人，我被這種魅力攝到個心卜卜跳。

我看現時的發哥正在逆齡，狀態比早七、八年前更好，他近期大力推薦超慢跑，可強化肌肉，老少咸宜。先講超慢跑重點：一、步速愈慢愈好，最好慢過步行，步伐要小；二、姿勢重要，避免上半身過度前傾或後傾，不聳肩，眼望前方，若低頭望地會導致肩頸的斜方肌受壓；三、膝部微微彎曲可避震，避免腳踭先落地，前中足先觸地是最安全的跑姿，必須注意要輕量落地；四、跑步時雙手小幅度前後自然擺動；五、全程保持橫膈膜呼吸，從而帶動肺至腹部肌肉，可比胸式呼吸多吸三至五倍空氣，並可活化心臟腸道內臟。若跑到呼吸急促，不能橫膈膜呼吸，即已顯示跑得太快了。

開始時，可嘗試原地慢跑，不習慣運動者，可由跑五分鐘慢慢加到二十至三十分鐘。吾友患糖尿病，醫生表示，為他打胰島素的分量已到極限，於是他決心在家原地慢跑，由初時五分鐘喘晒氣，到現在每日在家原地慢跑一小時；一年後，他的「空腹血糖值」和「飯後血糖值」全部回復正常。

超慢跑可以很彈性，老人家若腳部或平衡力不太靈活，可放椅子在前面，雙手扶着椅背超慢動作左右腳「戥」十分鐘也是好的。而我不喜歡原地跑，亦不喜歡跑街，反而喜歡在家開着跑步機，看着窗外風景，播放自己喜歡的YouTube頻道，手握輕啞鈴每天慢跑三十分鐘。為何要手握輕啞鈴呢？因為順便訓練肌耐力，但啞鈴必須輕（想像一下要手握三十分鐘前後擺動呀），女士開始時每邊手握零點五至一千克已足夠，否則會引致手腕關節發炎，得不償失。現在看到發哥的逆齡效果，更沒有不動的理由了。