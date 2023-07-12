頸椎病分型略多，按受影響組織及症狀，可分為頸型、神經根型、脊髓型、交感神經型及混合型。臨床常見頸痛併手麻痺，為頸型合併神經根型頸椎病類，但更為常見者，是頸痛伴見手指冰冷、皮膚乾燥及感覺遲鈍，若已排除前文分享過的胸廓出口綜合症，這類不明原因頸痛，會感困惑若不是神經根受壓，何以手指冰冷乾燥？是否另一異類頸椎病？

上肢皮膚感覺或肌肉運動，全賴神經傳遞感覺信息及肌肉收縮指令。神經根型頸椎病原理為神經根受壓，故此受影響肢體皮膚感覺及肌力異常，臨床會以神經傳導測試予核實或排除。頸痛者排除神經受壓，但仍出現手冷並乾燥，有研究指這由於頸痛信息於中樞脊髓或腦中改變交感神經系統，改變皮膚交感功能所致。

該研究針對非特異性頸椎病（Non Specific Neck Pain, NNP），即表現為頸型頸椎病，但又無明確病因的病源頸痛患者及正常人，測量兩者皮膚汗液蒸發、皮膚溫度及觸覺敏感度的分別，結果發現NNP病人皮膚汗液蒸發量、皮膚表面溫度及觸痛敏感度皆低於正常人。汗腺及血管收縮擴張生理反應，並非由運動神經支配，反而受交感神經調控。而觸覺有別於一般感覺神經元傳遞神經綫類型負責，研究討論指這可能因痛覺改變中樞神經系統功能、神經傳遞路徑及物質，最終削弱交感神經控制汗腺及血管縮放能力，故此汗液分泌及皮膚表面血流量減少，尤其指端血量銳減，故皮膚欠滋潤致手指冰涼。

即使疾病機制可牽涉交感神經系統，但又不出現交感神經分型的噁心、嘔吐、視物模糊、耳鳴等典型症狀。若頸椎病患者出現手部症狀，除要考慮神經根受壓、前一期文章提及過胸廓出口綜合症等，如反射動作及肌力正常，則指尖乾冷情況，須考慮為這非典型頸椎病所致。

▲ （iStock）