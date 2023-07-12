從蘋果Vision Pro 看MR產業前景

上月蘋果在其年度全球開發者大會（Apple Worldwide Developers Conference，WWDC）上推出了大家期待已久的「混合現實」（mixed reality，MR）頭套Vision Pro，結果評價相當兩極化。一方面，因為投資界的朋友在過去一年持續跟蹤產業鏈信息，故認為頭套大致符合預期，甚至覺得產品乏善可陳；另一方面，不少投資界以外的朋友則認為，產品帶來革命性的新體驗，兩個群體僅有的幾個共識，或許只在於其定價過高。這次藉此機會，談談我對MR產業的一點看法。

Vision Pro試水 欲立行業標杆

一款產品要由小眾產品變成大眾商品，我認為產品體驗的重要性，甚至凌駕於定價。MR產業的發展路徑，其實可以參考電動車，特別是特斯拉（Tesla）的產品策略。在Tesla之前，電動車有諸多軟硬件上的缺陷，以致即使有少數定價上接近燃油車的車型，電動車產業仍未快速崛起；Tesla的產品策略，則是先重塑用戶對電動車的負面印象，推出了高性能電動跑車Roadster，主攻挑剔又願意付錢的富有客群，結果由於Roadster在各項指標都與汽油跑車持平，甚至有所超越，產品一炮而紅，成為高端客戶爭相追捧的潮流玩物。

而在MR產業，Meta、HTC、Pico等廠商均已推出了定價各異的MR頭套，但即便是定價過千美元的專業級頭套，依然存在難以忍受的各項軟硬件問題。蘋果這次的試水禮，一如當年Tesla的Roadster，在於樹立行業標杆，為日後進軍大眾市場鋪路。那麼，蘋果是否真的打造出革命性的產品，帶來前所未見的產品體驗？

低眩暈感人機交互 兩大突破

目前蘋果仍未為產品評測人員提供現機試用，只是邀請部分評測員在不能拍攝的情況下嘗試使用頭套，而綜合各方評論，我認為蘋果主要在兩方面取得突破。

首先，眩暈感得到極大改善。一直以來，MR頭套的最大挑戰，在於在使用時會令用戶產生眩暈感；形成嘔心感覺的本質，在於MR與人眼的視覺體驗相差太遠，以致人腦未能正確處理視覺資訊。蘋果從不同角度着手解決此問題，一方面畫質提升到接近40 PPD（pixel per degree），比大部分市售頭套的清晰度高一倍；另一方面，在畫面刷新速率、屏幕亮度、可視角度等指標，亦遠勝於其競爭產品。此舉成功大幅減輕長期使用的眩暈感，有效提升產品吸引力。

除此之外，其人機交互形式亦帶來全新體驗。一般MR頭套都配有手柄，用戶要選定虛擬世界的物件，需要不斷移動前臂瞄準。當我們已習慣用手指使用手機之際，手柄令號稱要取代手機、成為下一代運算平台的MR頭套，顯得尤為落後；而當要輸入文字時，目前可以選擇用語音直接輸入，或是用手柄瞄準虛擬鍵盤逐字輸入，但兩種方式都不盡人意。

呈獨特社交價值 產生優越感

蘋果的方法是完全用手指交互，透過頭套的大量鏡頭，實時追蹤手部動作，用家可以在任何平面上點擊虛擬鍵盤，顯著改善文書工作的體驗；而在選定文字以外的物件，則是先用眼神聚焦要選取的物件，再輕點手指完成各種操作，令MR上的人機交互變得前所未有地流暢直接。

由此可見，蘋果的確有效解決了現時MR頭套的兩大問題。

然而，要復刻Tesla Roadster式的成功，絕非只是在基礎功能上有突破就足夠。Vision Pro的豪華定價，意味其需要展現獨特的社交價值，例如令用戶產生在公眾地方使用頭套的優越感。

在外觀設計上，我認為仍有相當大的改進空間。出於續航力及散熱等考慮，頭套必須連接外置電池包，才可較長時間地使用（但也只有約兩小時）。試想像在MR世界中盡情探索之際，剛開始使用不久便要尷尬地脫下頭套更換電池，絕對令頭套的炫耀屬性大打折扣；再者，或者只是我的個人偏見，但我認為在頭套外連接顯眼的電源綫，亦顯得不太時髦。

軟件也是展現社交價值的重要一環。蘋果似乎有完善的計劃，令目前主流的iOS系統原生內置軟件兼容Vision Pro，使頭套不致在剛推出初期，因缺乏可用軟件而淪為雞肋。正如蘋果所展示，視像會議軟件是展現頭套威力的有效工具，舉例而言，當大家在進行Zoom會議時，如果只有Vision Pro的用家可用逼真立體的虛擬形象登入會議，將會帶來十分獨特的使用體驗。

此外，我認為如果有ChatGPT水準的Siri（iOS系統內建之人工智能助理軟件），作為人機交互的助手，亦會令產品吸引力急增。雖然目前微軟等公司已計劃在電腦或手機等傳統平台上，推出AI助手，例如操控電腦的Windows Copilot，但MR獨有的沉浸感，才可以令用戶產生仿如漫威英雄電影中Iron Man的語音操控助手Jarvis之奇妙感覺。當然，蘋果似乎在AI上的布局慢於微軟及Google，因此也不知道升級版的AI Siri何時會上綫（現時的Siri與ChatGPT的智能程度完全無法比較）。

促多人協作辦公 MR普及關鍵

除了用於展現較虛無的社交價值，我認為多人協作場景才是MR頭套獨領風騷的領域。雖然單人使用場景下的辦公軟件（如傳統文書程式Microsoft Word），亦應該要兼容MR平台，但MR終究很難產生出遠勝於電腦上使用文書程式的體驗。

協作場景則截然不同，舉例而言，若公司內部進行跨部門會議，討論一個複雜的專案（例如如何建一幢大樓），就可以讓每個與會同事都戴上頭套，實時共同進入一個虛擬空間工作，同事可任意調用虛擬空間的物件，而物件亦將符合真實世界的物理法則，以數據及物件可視化，令多人工作效率大增。抽象地形容，用MR消除不同人對於同一物件或事件的認知差異，令團隊更快就同一場景達成共識，才是MR的真正撒手鐧。

Meta等現有的MR產業公司亦明白，協作才是MR大規模普及的關鍵，但這些公司提供的軟硬件方案，仍不足以達成有效的MR團隊合作；蘋果則貌似具備了很多軟硬件優勢，更有可能在MR辦公上，率先取得重大進展。究竟真實情況如何，則要留待Vision Pro於明年正式上市時，才能有較多資訊作預測。

▲ 蘋果上月推出了大家期待已久的MR頭套Vision Pro，欲樹立行業標杆，為日後進軍大眾市場鋪路。（法新社資料圖片）