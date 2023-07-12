歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據

歐盟委員會宣布，與美國達成新的數據傳輸協議，繼續允許美國伺服器儲存歐洲用戶數據。

歐洲最高法院此前曾廢除兩項跨大西洋傳輸數據私隱的協議，理由是該協議無法為當地人就美國公司非法或不合理處理其數據，提供投訴

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