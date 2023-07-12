  • 30°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據

行政人員版 2023/07/12

分享：

分享：

歐盟委員會宣布，與美國達成新的數據傳輸協議，繼續允許美國伺服器儲存歐洲用戶數據。

歐洲最高法院此前曾廢除兩項跨大西洋傳輸數據私隱的協議，理由是該協議無法為當地人就美國公司非法或不合理處理其數據，提供投訴

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權
今日
美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權
BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據
2023/07/11
BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據
Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能
2023/07/11
Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能
日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤
2023/07/10
日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤
平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產
2023/07/10
平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產
美國 歐盟

上一篇文章

法啟動未來網絡計劃 擬推「法國6G」平台

下一篇文章

美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？