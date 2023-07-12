美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 行政人員版 2023/07/12 分享： 分享： 美國著名喜劇演員Sarah Silverman日前聯同兩名作家，就其著作遭AI模型ChatGPT和LLaMA非法使用，起訴了OpenAI及Meta。 據法院文件顯示，Sarah Silverman聯同 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 今日 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 2023/07/11 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 2023/07/11 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 2023/07/10 日企低碳自動販賣機 年吸二氧化碳60公斤 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 2023/07/10 平治試用ChatGPT 輔助智能汽車生產 美國 演員 Meta 人工智能