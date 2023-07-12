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恒基商場「消費券3重至激賞」 消費滿$9000 送$1100電子禮券

行政人員版 04:00 2023/07/12

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大家期待已久嘅消費券，呢個星期日（16日）就發放喇，黛安收到風，恒基7大商場將強勢推出「消費券3重至激賞」，7月16日至8月31日（換完即止），H‧COINS會員以AlipayHK支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay、PayMe或BoC Pay，喺新都城中心2期及3期、新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，逾千間零售或餐飲商戶消費滿指定金額，再到商場會員專區或禮賓部，成功登記商戶機印發票及電子交易存根，即可賺取獎賞。

例如會員喺單一商場即日累積消費滿$2,500，即可獲總值$200恒基地產旗下商場電子禮券組合；消費滿$6,000，可獲總值$650電子禮券組合；消費滿$9,000，可獲總值$1,100電子禮券組合，名額有限，送完即止。

另外，H‧COINS最近聯乘CU App推出全新「自動賺Coins」功能，到指定商場嘅千色Citistore或UNY以電子貨幣消費$1即可自動賺1 Coin；登記做H‧COINS新會員並成功登記賺取任何Coins，更額外送3,000 Coins獎賞。

本文轉載自《晴報

每日邊買邊賺，讓消費券加碼增值。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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