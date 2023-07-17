歐美經濟動能衰退威脅未減　多元資產收益策略或有助管理風險

美國聯儲局6月叫停了長達15個月的加息周期，惟介乎5至5.25厘的聯邦基金利率仍處於16年來的高位。基於通脹數字仍然處於偏高水平，市場預期利率很大機會將在高位橫行，必要時甚或再以溫和加息穩定通脹。通脹問題揮之不去，預料聯儲局的後續政策風向仍存在變數，加上緊縮的金融環境與地緣政治等不確定因素，未來市場出現大幅震盪的可能性實難以避免。

市場前景充滿挑戰，尤其美國經濟陷入衰退的聲音不絕於耳。「歐美銀行業自3月初爆發的流動性危機令金融市場動盪，某程度上導致金融機構減少放貸活動，歐美經濟動能面臨衰退的威脅步步逼近。」中國建設銀行(亞洲)（下稱建行(亞洲)）副行長陳麗明（Annie）表示，美國聯儲局持續一年多的加息周期，對實體經濟開始造成負面影響，加上地緣政治風險增加，投資者可考慮以多元化的投資策略分散風險，避免集中布局於單一市場。



外圍形勢波動 多元配置或有助分散風險



「過往數據顯示，沒有單一資產類別可在投資市場的周期變化中持續保持最佳表現，所以擁有一個專業貼身設計的多元化投資方案，對投資的長期表現非常重要。」Annie解釋，多元化配置有助投資者捕捉潛在增長機會，同時幫助他們管理高度波動市場中的風險。「例如適度配置收益率較高的亞洲及新興市場國債，可以增加收益潛力且分散地區性的風險。」

儘管美股近期走勢向好、市場憧憬加息周期即將完結，但高盛資產管理（下稱高盛資管）歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala與Annie的看法互相呼應，強調市場仍然存在很多不確定性，故目前增持風險資產還為時過早，投資者宜抱持中立、謹慎的態度作長期資產配置。「在市況不穩的情況下，投資者需要深思熟慮，考慮以多元資產策略靈活應對外圍波動形勢。」

▲ 陳麗明表示，面對波動的外圍形勢，投資者可透過多元化的投資策略分散風險。

備兌認購期權策略 有助捕捉升浪兼管理風險



提及到多元化投資策略，60/40投資配置向來深受投資者歡迎。但市場去年出現罕見的「股債齊跌」現象，部分投資者轉向較單一的債券資產配置。不過，Shoqat Bunglawala認為，回望過去100年歷史，「股債齊跌」的市況非常罕見，單憑去年經驗而拋棄整個平衡投資原則，似乎不太合理。相反，60/40投資配置反映多元投資的重要性，有望實現長遠投資目標及平衡投資風險。

Shoqat Bunglawala更表示，多元化投資並不局限於股票和債券，投資者可考慮善用不同投資工具以幫助兼顧收益與增長，例如非傳統資產可能是豐富收益來源的方法之一。此外，由於整體市場前景仍然充滿挑戰，在沽出美歐英日股票市場的指數備兌認購期權（covered call）所收取的期權金，可能有助在捕捉市場上升潛力的同時，管理下行風險。不過，covered call策略亦有機會在股市上升時限制整體組合的股票配置收益，所以多元化投資的關鍵在於靈活管理，以應對瞬息萬變的市況。

▲ Shoqat Bunglawala認為，多元化投資並不局限於股票和債券，非傳統資產可能是豐富收益來源的方法之一。

高盛資管夥拍建行(亞洲) 提供多元化投資策略



隨着近日各個成熟股票市場的升勢超乎預期，高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰（Gladys）指出，投資者繼續以「收益」作為其中一個關鍵投資目標。因此，捕捉自然收益來源的多元投資策略正符合他們的需要。

Gladys表示，高盛資管自2019年起夥拍10間本港銀行包括建行(亞洲)，為零售投資者提供多元化的投資策略，包括環球股票、新興市場股票、債券、亞洲收益、主題股票、量化投資以及最受投資者歡迎的全球多元收益策略。「未來，我們會繼續堅守以客為本的方針，並按投資者需要制定不同的投資策略。」

如欲了解更多，請瀏覽高盛資產管理網頁或建行(亞洲)網頁。

▲ 陳玉冰透露，高盛資管夥拍10間本港銀行包括建行(亞洲)，為投資者提供多元化的投資策略。

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固定收益證券投資一般要承受與債務證券相關的風險，包括信貸、流動性、利率、提前還款和延期風險。債券價格的波動與利率的變化成反比。因此，利率普遍上升可能導致債券價格下跌。與固定利率證券相比，可變利率和浮動利率證券的價值對利率變化的敏感度通常較低。如果利率沒有按預期變動，浮動利率和浮動利率證券的價值可能會下降。相反，如果市場利率下降，可變利率和浮動利率證券的價值通常不會上升。信用風險是發行人違約支付利息和本金的風險。投資高收益債券（也稱為垃圾債券）時，信用風險較高。提前還款風險是證券發行人可能比原先預期更快還清本金的風險。延期風險是指證券發行人償還本金的速度可能比原先預期的要慢的風險。所有固定收益投資在贖回或到期時的價值可能低於其原始成本。

期權可用於投資或對沖目的，但也涉及與流動性、市場狀況和信貸相關的風險，可能會增加波動性。策略的期權價值可能會隨著相關資產價值的變化而波動。賣出認購期權可能會限制上漲市場的回報。期權並不適合所有投資者。可能存在當前未預見或考慮的其他風險。

（特刊）