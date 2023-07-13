建造業議會與香港建造商會以飯送暖　愛心魯班飯惠及逾萬基層市民

▲ 「18 區派建造業魯班飯」活動正式開始，於啟動禮上，建造業議會主席何安誠親自為在場長者派發愛心魯班飯。

自2020年起，每逢農曆6月魯班誕期間，建造業議會的建造業運動及義工計劃都會聯同香港建造商會於7月份舉行「18 區派建造業魯班飯」活動，透過派發愛心飯盒，為社會弱勢社群送上關懷和愛心。今年7月建造業議會便聯同香港建造商會假中華基督教青年會新界會所舉辦「建造業魯班服務月2023—CIC x HKCA愛心魯班飯啟動禮」，即場向長者派發愛心魯班飯，繼續傳承魯班先師惠澤社群的精神。

▲ 勞工及福利局副局長何啟明（左二）、建造業議會主席何安誠工程師（右二）、建造業議會成員兼香港建造商會會長林健榮測量師（左一）及建造業運動及義工計劃委員會主席彭一邦博士工程師（右一）為「建造業魯班服務月 2023－CIC x HKCA 愛心魯班飯啟動禮」主持啟動儀式。

活動當日，主辦單位特別邀請了區內長者親臨會場參與啟動禮，並一同享用愛心魯班飯。勞工及福利局副局長何啟明、建造業議會主席何安誠工程師、建造業議會成員兼香港建造商會會長林健榮測量師、建造業運動及義工計劃委員會主席彭一邦博士工程師及一眾義工代表亦有出席支持。



何安誠感謝業界支持 望能為弱勢社群建設關愛社區



建造業議會主席何安誠致辭時感謝業界義工及支持機構鼎力支持，他表示建造業議會致力推動業界義工文化，並鼓勵業界好友和組織積極參與義工服務，且計劃今年下半年動員超過1,200位業界義工走遍全港九新界派發魯班飯，把超過15,000個熱飯盒送到有需要人士手上。他更表示：「建造業除建設整個城市，同亦要負起社會責任，為弱勢社群建設關愛、共融的社區。」

▲ 建造業議會主席何安誠表示，建造業除建設城市，亦要負起社會責任，為弱勢社群出一份力。

何啟明籲業界共謀新構思 建構宜居城市



勞工及福利局副局長何啟明指出現時本港65歲以上長者佔了約150萬人，期望建造業界能在未來的日子有更多的新構思，為有需要的長者建構一個更宜居的城市。

對於業界上下一心，積極為社會弱勢社群送暖，香港建造商會會長林健榮稱活動具有雙重意義。「活動反映業界上下一心，眾志成城推動派飯送暖的熱忱，凝聚善心和力量，深入社區，宣揚關愛文化。同時，透過活動讓來自業界多間公司組成的義工團隊與全港不同的慈善機構合作，不單能促進義務工作多元化及持續發展，亦有助推動建立社會和諧互助、關愛互濟的風氣，別具意義。」

▲ 活動當日座無虛席，受惠長者與嘉賓及有份參與是次活動的業界機構代表和義工合照。

▲ 何安誠 (左四)、何啟明(右四)、林健榮(右三)感謝參與活動的業界人士和義工，並希望大家能繼續上下一心，建造一個共融愛心社會。

▲ 何啟明希望建造業界能夠有更多的新構思，為有需要的長者建造一個宜居的城市。

《中年好聲音》壓軸表演 帶動全場氣氛



今次活動除派發魯班飯外，主辦單位還特別安排了一連串驚喜活動和節目，先有建造運動工作坊導師帶領飯前毛巾操，，指導長者利用毛巾以簡單動作舒展筋骨，每位「老友記」都充滿活力，愈做愈起勁！毛巾操過後，派飯活動正式開始，嘉賓們和義工團隊紛紛為長者們送上飯盒和飲品。當日全場座無虛席，現場氣氛非常熱鬧，加上魔術師的精彩表演，長者們笑逐顏開。

▲ 活動邀請了導師教授毛巾操，帶領一眾嘉賓和長者們活動筋骨。

▲ - 嘉賓向在場的長者們派發愛心福袋，把關懷傳遍社會每一角落。

活動另一亮點莫過於《中年好聲音》歌手吳大強和李佳的壓軸表演，二人的完美巨聲即時把全場氣氛帶到高潮，台上台下打成一片。最後，主辦方還向在場長者派發福袋，以表心意，為這個別具意義的活動劃上句號。

▲ 《中年好聲音》歌手李佳和吳大強當日勁歌熱舞，為長者們送上歡樂。

(特約)