招商永隆銀行  多元優勢  建非凡私人財富管理體驗

香港經濟日報企業大獎2023：傑出私人財富管理銀行

隨着來港上市的企業增加、政府「搶人才」措施如高端人才通行證計劃逐步展開，本港銀行的高端客群結構亦因而出現變化。因應企業高管客戶和跨境客戶在高端客群所佔的比例持續提高，招商永隆銀行私人銀行及財富管理部總經理張晅表示，該行積極透過與各子公司及内部團隊緊密合作，為客戶制定一體化的服務方案，藉此在不斷變化的私人財富管理市場中維持競爭優勢。

受到市場及客戶高度評價，招商永隆銀行在「香港經濟日報企業大獎2023」中喜獲「傑出私人財富管理銀行」獎項，該行「私人財富管理」服務推出至今已逾10年，見證本港高端客戶市場的變化。隨着近年跨境客戶在本港私人財富管理市場中的佔比增加，張晅認為銀行若要在市場中突圍，關鍵在於了解跨境客戶需要，並能迅速為他們提供優質的服務方案。



全方位產品 革新財富管理體驗



張晅表示：「招商永隆『私人財富管理』服務團隊來自不同背景，在相關領域具有資深經驗，不只熟悉内地及香港的監管規定、行業知識和文化，更明白高端跨境客戶的環球資產配置需要，有助減少客戶的磨合和溝通成本。」由於環球市場持續波動，加上與內地通關後，本港經濟逐步回復正常，高端客戶對財富規劃和資產配置的需求同比大幅增加。

此外，香港特區政府在今年3月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，通過多項政策措施打造具競爭力的有利環境，不僅吸引各方資金和高端人才來港，推動香港財富管理市場發展，更帶動香港的金融和專業服務、科技、文化藝術、慈善等事業的持續發展，為高端客戶市場的快速發展提供大力支持。

為配合持續增長的市場需求與客戶在資產配置上的變化，招商永隆銀行積極透過多元化的產品協助客戶優化投資組合方案。「面對多變的市場環境，我們真切地站在客戶角度思考經營策略，提供多元化的產品幫助客戶分散風險，挑選出真正能夠讓客戶價值最大化的方案組合。」張晅續稱，除了傳統投資工具外，該行亦為客戶甄選另類投資工具，以及保障及傳承產品，讓客戶即使身處波動市況中仍能把握財富機遇。

例如過去3年，多個國家相應加息以應對持續攀升的通脹，加上地緣政治等不利因素影響下，為市場增添不確定性。因應高端客戶對於投資工具的可靠性和投資回報的穩定性有更高的要求，招商永隆銀行及時為客戶提供支持和專業意見，按客戶的需要匹配高評級的固定收益工具和流動性管理工具，助他們度身訂造專屬的投資方案，獲得更穩健靈活的投資體驗。

「至於保障與傳承方面，我們根據客戶於人生各周期的不同需要，為客戶提供全方位保障及傳承方案，陪伴他們規劃和應對人生不同階段。」張晅說。

▲ 張晅表示，招商永隆「私人財富管理」服務致力透過創新私人財富管理及公司金融的綜合服務，滿足高端客戶的多元化需要。

緊貼潮流 打造公私融合方案



除了跨境客戶以外，因應企業高管客戶的人數持續提升，招商永隆銀行特別為這類客戶提供度身訂造的公私融合全周期方案。張晅說：「招商永隆銀行憑藉母行招商銀行的大力支持，不斷提高一體化經營能力，實現内部各機構緊密配合，將公司服務延續至高端客戶。」

他解釋，招商永隆「私人財富管理」服務，與該行內各產品團隊、子公司招商永隆信託有限公司（下稱招商永隆信託），以至招商銀行緊密合作，為客戶提供Pre-IPO/Post-IPO信託服務和員工激勵信託服務，以一站式全周期方案解決來港上市客戶的需要。「此外，我們更為企業高管客戶提供一站式金融服務方案，滿足企業現金管理、企業投融資等全方位需要。」

疫情除了改變市場環境與高端客戶的投資取態，同時更加快了各行業的數碼轉型步伐。為配合客戶理財習慣的轉變，招商永隆銀行持續簡化流程，推動數碼化革新，為客戶提供更方便快捷的服務。張晅直言，近年愈來愈多高端客戶習慣使用線上平台管理投資組合。為此，銀行大力發展金融科技，包括優化「招商永隆銀行一點通」（「一點通」）手機App，豐富線上場景，涵蓋高端客戶專區、專業投資者認證功能、私募基金專區及線上交易功能、線上融資功能等，讓客戶隨時隨地管理投資組合。

他以開立賬戶為例，銀行除為本地客戶提供線上開戶服務外，亦簡化了高端跨境客戶的開戶流程。現時跨境客戶通過「一點通」提交開戶資料，收到通知後到網點核實身份即可完成開戶。「另外我們更將多項服務實現線上化，例如高端客群可在安全及便利的情況下，尊享高達500萬港元的大額轉賬、跨境滙款、生活繳費等，讓金融生活服務持續無間。」



持續優化 為客戶創造價值



隨着環球經濟活動逐漸復常，本港以至區內高端客戶對私人財富管理服務的需求持續增加，張晅強調招商永隆「私人財富管理」服務會繼續提升業務水平，為個人及企業高管客戶提供從個人資產規劃、私人企業上市、財富傳承及回饋社會等專業服務。

「我們預期香港財富管理市場的競爭將愈趨激烈，對財富管理機構和專業人才的要求不斷提高，因此我們會持續增聘人手，吸引更多專業人士加入，進一步提升本行服務體驗；同時進一步優化『一點通』手機App，豐富線上場景，促進交易線上化，打造跨境客戶首選線上財富管理平台。」

張晅總結時感謝各界對招商永隆「私人財富管理」服務的肯定。他重申，面對市場持續波動，招商永隆銀行會繼續堅守價值銀行的策略，為客戶創造價值，並發揮商業銀行多元金融的優勢，以一站式環球資産配置服務，為客戶提供穩健安心的靈活投資體驗。「本行將繼續創新私人財富管理及公司金融的綜合服務，滿足高端客戶『個人 - 家族 - 企業 - 社會』方面的各種新需求。」



註：招商銀行是指內地招商銀行。



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招商永隆銀行有限公司



香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）