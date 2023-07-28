香港餐飲聯業協會辦經驗分享會　助業界拓展大灣區商機

▲ 香港餐飲聯業協會舉行「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目成果發佈和經驗分享會。

國家大力支持及推動下，粵港澳大灣區發展前景樂觀，令不少港企有意打入大灣區市場，進一步尋找業務發展機遇與空間，當中不乏餐飲業界。香港餐飲聯業協會上周四（6日）舉行「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目成果發布和經驗分享會，邀請專業人士、業界代表及參與項目的企業作經驗分享，近150名業界人士親臨會場，或以綫上直播方式參加，反應熱烈。

為助業界了解大灣區開拓餐飲行業所需的認識，協會在政府工業貿易署「工商機構支援基金」支持下，自去年10月起委托香港品質保證局（HKQAA），推行「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目，包括舉辦多場培訓工作坊，並出版具體而實用的指南，助業界了解拓展內地市場基本須知。



楊振年：疫後北上考察冀盡快接軌



香港餐飲聯業協會主席楊振年坦言，過去3年受新冠疫情影響，業界人士難以親赴內地尋找發展機會，亦難以掌握行業的最新發展及營商環境，「我們希望在疫情復甦後盡快與重新『接軌』，並帶團到不同城市考察，例如珠海、佛山、廣州及深圳等，期望讓業界先了解市場概況，再因應各自的方針制定計劃。」

▲ 香港餐飲聯業協會主席楊振年表示，活動旨在協助香港餐飲業界於大灣區的發展及經營。

楊振年續指，「近年內地飲食業發展亦非常迅速，不論餐廳裝潢、菜單設計方面均富有新意，值得我們業界借鏡。」拓展市場以外，他認為業界亦可考慮引入內地品牌，提升香港的餐飲業。

商務及經濟發展局副局長陳百里致辭時表示，全球經濟環境嚴峻，但內地的發展相對平穩，加上去年底國家《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》出台，確立相關遠景及目標，令不少香港企業亦着重大灣區市場。就此，當局一直推出不同政策及便利措施，向有意進軍內地的香港企業提供支援。

▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里強調，當局會致力解決香港企業走進大灣區時面對的「痛點」。

政府：積極解決各行業「痛點」

他期望業界積極反映現時走進大灣區時遇到的難題，「本屆政府成立融入國家發展大局督導組，希望透過高層次委員會，與內地相關部委直接對接，解決各行業面對的『痛點』。」

▲ 太興集團控股有限公司董事（中國內地及品牌發展）陳家強形容，內地餐飲業發展瞬息萬變。

協會又邀請到太興集團控股有限公司董事（中國內地及品牌發展）陳家強，以及香港知識產權顧問調解員、仲裁員劉帥賢博士，向與會者分享自身經驗。陳家強指出，內地餐飲業發展瞬息萬變，消費者大受互聯網及社交媒體帶動的熱潮影響，因此品牌營銷策略尤其重要。

內地餐飲業發展瞬息萬變

他直言，有意投入內地市場的業界人士需要改變過去的思維，「即使你在香港有20年經驗，若在大灣區城市以香港的形式管理業務，以我的經驗，已經輸了一半。因此我建議大家先到內地城市生活一下、感受一下。」劉博士則提醒業界，兩地的商標註冊及使用原則有差別，使用權起始時間亦不同，需要多加留意。

▲ 香港品質保證局創新業務助理總監蔣齊仲認為是次項目反應更勝預期。

香港品質保證局創新業務助理總監蔣齊仲表示，期望透過是次「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目，讓業界掌握大灣區的營商之道，鼓勵業界推動香港品牌走進大灣區，融入國家發展大局，推動區域經濟協同發展。有參與項目的企業負責人分享，是次活動有助他們短時間內提升對大灣區市場的了解，並加深對大灣區現狀的認識，對公司規劃業務發展有幫助。



(特約)