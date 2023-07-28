香港餐飲聯業協會辦經驗分享會　助業界拓展大灣區商機

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國家大力支持及推動下，粵港澳大灣區發展前景樂觀，令不少港企有意打入大灣區市場，進一步尋找業務發展機遇與空間，當中不乏餐飲業界。香港餐飲聯業協會上周四（6日）舉行「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目成果發布和經驗分享會，邀請專業人士、業界代表及參與項目的企業作經驗分享，近150名業界人士親臨會場，或以綫上直播方式參加，反應熱烈。
為助業界了解大灣區開拓餐飲行業所需的認識，協會在政府工業貿易署「工商機構支援基金」支持下，自去年10月起委托香港品質保證局（HKQAA），推行「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目，包括舉辦多場培訓工作坊，並出版具體而實用的指南，助業界了解拓展內地市場基本須知。
楊振年：疫後北上考察冀盡快接軌
香港餐飲聯業協會主席楊振年坦言，過去3年受新冠疫情影響，業界人士難以親赴內地尋找發展機會，亦難以掌握行業的最新發展及營商環境，「我們希望在疫情復甦後盡快與重新『接軌』，並帶團到不同城市考察，例如珠海、佛山、廣州及深圳等，期望讓業界先了解市場概況，再因應各自的方針制定計劃。」
楊振年續指，「近年內地飲食業發展亦非常迅速，不論餐廳裝潢、菜單設計方面均富有新意，值得我們業界借鏡。」拓展市場以外，他認為業界亦可考慮引入內地品牌，提升香港的餐飲業。
商務及經濟發展局副局長陳百里致辭時表示，全球經濟環境嚴峻，但內地的發展相對平穩，加上去年底國家《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》出台，確立相關遠景及目標，令不少香港企業亦着重大灣區市場。就此，當局一直推出不同政策及便利措施，向有意進軍內地的香港企業提供支援。
政府：積極解決各行業「痛點」
他期望業界積極反映現時走進大灣區時遇到的難題，「本屆政府成立融入國家發展大局督導組，希望透過高層次委員會，與內地相關部委直接對接，解決各行業面對的『痛點』。」
協會又邀請到太興集團控股有限公司董事（中國內地及品牌發展）陳家強，以及香港知識產權顧問調解員、仲裁員劉帥賢博士，向與會者分享自身經驗。陳家強指出，內地餐飲業發展瞬息萬變，消費者大受互聯網及社交媒體帶動的熱潮影響，因此品牌營銷策略尤其重要。
內地餐飲業發展瞬息萬變
他直言，有意投入內地市場的業界人士需要改變過去的思維，「即使你在香港有20年經驗，若在大灣區城市以香港的形式管理業務，以我的經驗，已經輸了一半。因此我建議大家先到內地城市生活一下、感受一下。」劉博士則提醒業界，兩地的商標註冊及使用原則有差別，使用權起始時間亦不同，需要多加留意。
香港品質保證局創新業務助理總監蔣齊仲表示，期望透過是次「提昇及裝備香港餐飲業，拓展大灣區新商機」項目，讓業界掌握大灣區的營商之道，鼓勵業界推動香港品牌走進大灣區，融入國家發展大局，推動區域經濟協同發展。有參與項目的企業負責人分享，是次活動有助他們短時間內提升對大灣區市場的了解，並加深對大灣區現狀的認識，對公司規劃業務發展有幫助。
(特約)