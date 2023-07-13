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我不是婆婆

副刊版 2023/07/13

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趣致嬰兒呱呱落地，母親欣喜，惟母親的母親卻愁眉，何解？不外乎為一個字。

「婆」—廣東話對外祖母的稱呼，婆乃形聲字，從女，波聲，代表年老的女人。「婆」字的讀音來自「波」，估計有兩個可能意思，一是臉部有波紋（即皺紋）的女人，另一是在家裏興波作浪的女人，很大可能泛指婆媳關係之波濤。故此，「阿婆」這稱號並非容易受落，一旦被升格成為「婆婆」或「阿婆」，便代表青春不再。

若母親跟母親的母親分別在三十歲生育，那麼這位新任「婆婆」也不過年方六十，在今時今日的香港尚算年輕，再加上這母親的母親若保養得宜、皮膚白滑、外形時尚，硬要她將這「波紋」女人稱號加諸身上，實有點不忍。普通話的外祖母可稱為「奶奶」或「姥姥」，雖然「姥」也是老女之意，但聽下去也較順耳；用英文則可稱Grandma或Granny，「Grand」代表高級非凡，跟年紀無明顯掛鈎，容易接受。

其實，婆婆也可以是年輕的，當今世上最年輕的祖母只有二十三歲，是來自羅馬尼亞的Rifca Stanescu，她十二歲當上母親，但這是極端例子。不少地方的女子，二十來歲生兒育女是正常事，故也不乏五十歲以下的「婆婆」。再者，當「婆婆」永遠是被動事宜，女兒何時要生孩子，其母親沒有甚麼決議權，只能「逆來順受」，但相信對着外孫兒時，定會打從心底笑出來，只是難以面對年華老去這關口。

女兒尚未給醫生做「阿公」的機會，若有，相信也難於接受，不是年老問題，而是醫生在家裏排行第八，一個不留神便成為「八公」！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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