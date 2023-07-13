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Moon Landing

副刊版 2023/07/13

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老友J登六，他說最想開個電車party，於是大夥兒還他心願。電車載滿二十人，從西環出發，行經銅鑼灣，再到跑馬地，個個幾十歲人，坐在開篷電車頂層拿着汽球手舞足蹈與途人揮手，十足大細路。平日路過此地，都是匆匆忙忙，當天兩小時叮叮之旅，細味街景途人，另有風味。電車河以灣仔為終點，一行人擁着壽星到已預訂的五星級酒店二十八樓客飯廳套房，對着維港景為J預備香檳蛋糕慶祝生日。有人秘密統籌，製作老友合照大相簿及祝福語送贈；有人向餅店特製巨大太空人登錄月球蛋糕，寓意Moon Landing（登六），非常有心思。

我這個老友呀，相識逾廿載，他被公認似郭富城，年輕時在美國唐人街飲茶，無端端被一班熱情aunties要求合照攞簽名，笑得我！彼此曾互相陪伴經歷高低起跌，深厚情誼，心照不宣。我見證他廿年凍齡樣貌，今年登六了，仍似四十出頭，他開心地宣布：「從今日起，我搭車兩蚊喇！」席間有人問：「驚唔驚當街被人查身份證覺得好尷尬、被insult（侮辱）呢？」他說：「這是榮幸，即係睇唔出我已六十歲！Keep insulting me please！」哄堂大笑。

登六個個都會，但要我們二十人去為一個人登六而大費周章，只有J一個，為何J咁得人錫呢？這亦是他keep住年輕的秘訣：

一、堅持運動，跑步和負重必定做齊，會友堅持容光煥發。人不放棄身體，身體也不會放棄你！二、喜與年輕人交往，我發現，常與年輕人有講有笑的中年人，都比實質年齡後生和活躍，亦跟得上年輕文化和潮流。三、真情流露，喜惡坦誠表達，他雖為大機構高層，但對着朋友，興奮時像孩童般碌大對眼興高采烈，討厭時則反眼老誠地吐出一句：「乜咁豆泥㗎！」這種真性情，可愛甚，不矯情、不扮嘢，可以交心。

有些人，中年之境已散發一陣孤獨老人味，非常不可愛。人愈大，其實愈要活得可愛。我見證過可愛的人，真的可以凍齡！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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