尖沙咀美麗都大廈銀主舖 每呎叫8475 地產版 2023/07/13 分享： 分享： 地址：尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈2樓70號舖 實用面積：354平方呎 開價：300萬元 實用呎價：8,475元 賣點：單位屬銀主盤，而物業位處尖沙咀心臟地帶，鄰近港鐵站及大型商場。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍賣 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 火炭裕昌中心高層連部分天台 開價368萬 今日 火炭裕昌中心高層連部分天台 開價368萬 葵涌貴盛工廈低層連租約 回報逾8厘 2023/07/06 葵涌貴盛工廈低層連租約 回報逾8厘 上環時代商業大廈高層 地理佳開價1200萬 2023/07/06 上環時代商業大廈高層 地理佳開價1200萬 田灣興偉中心2476呎 交吉每呎叫價3796元 2023/07/06 田灣興偉中心2476呎 交吉每呎叫價3796元 觀塘開聯工中地下銀主盤 開價6750萬 2023/06/29 觀塘開聯工中地下銀主盤 開價6750萬 銀主盤 尖沙咀 麗都大廈 美麗都大廈