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尖沙咀美麗都大廈銀主舖 每呎叫8475

地產版 2023/07/13

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地址：尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈2樓70號舖

實用面積：354平方呎

開價：300萬元

實用呎價：8,475元

賣點：單位屬銀主盤，而物業位處尖沙咀心臟地帶，鄰近港鐵站及大型商場。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

拍賣

...

欄名 : 拍賣行情

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