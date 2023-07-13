從港澳辦新班子 看中央用人之道

自從今年3月16日《黨和國家機構改革方案》發布以來，港澳各界對中央港澳辦新班子充滿期待。經過3個月的籌備，中共中央港澳工作辦公室日前召開了第一次會議，主任夏寶龍主持會議並講話，中央港澳工作辦公室副主任周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂、中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝、中央港澳工作辦公室室務會成員向斌出席會議。

這則字數不長的消息，引發香港各界熱議，新班子有些成員在預料之中，有些成員則在預料之外。重要機構的人事變動，歷來是敏感話題，在香港，一些人喜歡從人際關係解讀人事變動，其實這是十分狹隘的。中國是一個大國，中共是一個大黨，中央總是站在全局和戰略的高度思考問題，絕非如一般人猜測那般，因此應以宏闊視野，看待中央的用人之道，釐清中央選人用人的大邏輯。

那麼，透過中央港澳辦新班子，可以看出甚麼呢？

從一國兩制事業 看港澳辦職責

一國兩制是一項前無古人的偉大事業，正因為「前無古人」，人們對這項偉大事業的認識總有不到位、不充分、不透徹的現象，包括作為一國兩制實踐者的香港、澳門兩個特區；同時，一國兩制的實踐，也是一個探索的過程，對一國兩制實踐規律的認識、對相關體制機制的完善，也需要一個較長的過程。

但不管怎麼說，一國兩制最基本的原則不能變。哪些是最基本的原則呢？基本法早已訂明。例如基本法訂明，香港屬於中國的一個特別行政區，直轄於中央人民政府，這體現了中央對特區擁有全面管治權；基本法訂明，特區應自行立法，禁止危害國家安全的行為，這表明了維護國家安全是特區的憲制責任。

綜合分析基本法的核心要義，可以概括香港實行「三權分置，行政主導，司法獨立，行政長官代表特區向中央負總責」的政治體制，這表明了特區的「三權」之上，還有中央權力，特區的「三權分置」與西方國家的「三權制衡」有本質區別，決不能畫等號。

基本法在香港具有憲制地位，基本法規定的最基本原則，必須堅決落實。但回歸以來，中央基於對香港管治團隊的信任，並沒有在監督上用力，直到2003年，中央才把1978年成立的「中央港澳小組」改為「中央港澳工作協調小組」；至2020年2月，才將之改為「中央港澳工作領導小組」，變「協調」為「領導」。

回歸前，香港無民主可言；回歸後，香港才真正實現「港人治港」，民主發展向前邁出了一大步。但一些人以「民主」之名，利用了國家安全不設防的空隙，大搞「港獨」，發動了一場「顏色革命」，令香港陷入動亂深淵。

基於這一嚴峻現實，中央下決心要加強對兩個特區全面準確貫徹一國兩制方針和基本法的監督工作。為此，《黨和國家機構改革方案》明確規定：中央港澳辦承擔在貫徹一國兩制方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實之職責。

由此觀之，因一國兩制事業的需要，中央港澳辦承擔3大職責：調查研究、統籌協調、督促落實。

從港澳辦職責 看選人標準

與之前的「中央港澳工作領導小組」、「中央港澳工作協調小組」相比，中央港澳辦的職責在「統籌協調」之外，明確了「調查研究」和「督促落實」，這說明在中央看來，過往的信息傳遞不暢通、不全面、不準確、不充分，必須加強「調查研究」；過往中央對港澳落實中央全面管治權監督不到位，必須加強「督促落實」。

怎麼加強「調查研究」呢？必須形成「短、平、快」的工作機制，暢通溝通渠道。中央涉及港澳工作的部門較多，有國務院港澳辦、全國人大常委會香港基本法委員會、澳門基本法委員會，全國政協港澳台僑委員會、香港中聯辦、澳門中聯辦、外交部駐香港特派員公署、外交部駐澳門特派員公署、中央政府駐香港國安公署等，必須把各個方面的力量整合起來，構建港澳工作的大格局。

怎麼加強「督促落實」呢？必須加強黨的集中統一領導。2020年2月13日，中央任命已擔任全國政協副主席兼秘書長的夏寶龍，為中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任，全面執掌港澳工作。在他的主持下，中央港澳工作系統迅速形成了「前後貫通、左右配合、無縫銜接」的工作格局，隊形整齊，如臂使指，運作高效，中央的決策部署迅速得到落實。

過去3年間，中央堅定支持香港止暴制亂，恢復秩序，迅速平息了「修例風波」引發的動盪、混亂；在中央推動下，順利完成了新選制下的3場重要選舉，令「愛國者治港」落到實處；中央援港抗疫，支持香港戰勝了第5波疫情；中央支持香港妥善處理國安法實施過程中遇到的新情況、新問題，及時化解紛爭。3年間，香港發生了翻天覆地、滄海桑田的巨大變化。

由此觀之，因中央港澳工作機構的職責比以往更加重大，必須選用善於「調查研究」和「督促落實」的領導人擔綱。

香港於2019年發生持續7個多月的暴亂，嚴重踐踏法治和社會秩序、嚴重破壞香港繁榮穩定、嚴重挑戰一國兩制原則底綫，這一切令中央高層深刻認識到，在強調「特區政府是特區管治第一責任人」的同時，必須加強對港澳工作的領導和監督。加強領導和監督，關鍵在於幹部，選用中央港澳機構「一把手」，不能局限於外交、外貿系統，而應選用基層工作履歷豐富、敢於鬥爭善於鬥爭、能夠駕馭全局的幹部。

從新班子構成 看用人導向

夏寶龍長期擔任地方「一把手」，在改革發展的一綫，錘鍊出過硬的工作能力和務實的工作作風，執掌港澳工作3年來，堅決貫徹執行國家主席習近平的治港思想和方略，面對香港的複雜局面，條分縷析、對症下藥、抓住要害、各個擊破，是解決矛盾的高手，顯示出駕馭複雜局面的超高能力，迅速扭轉了被動局面，堪稱香港由亂到治的「功臣」。如今夏寶龍已年過七旬，但中央不拘一格選賢用能，仍然任命他為新組建的中央港澳辦主任，繼續執掌港澳工作，這說明中央對他高度肯定、信任和期待，也可以看出中央選人用人「不唯年齡」，而是更加注重實幹、實戰、實績。

中央港澳辦新班子當中，排名第一副主任的周霽值得關注，他的名字後面特別注明「常務，正部長級」。周霽曾在湖北擔任地方「一把手」多年，後調任河南省，躋身省部級領導，由河南省委副書記兼任省委政法委書記的崗位上，調中央港澳辦任職。生於1964年的周霽，比夏寶龍小12歲，同樣具有豐富的基層工作經歷，轉戰港澳系統，定會發揮重要作用。

鄭雁雄是香港中聯辦主任，鄭新聰則是澳門中聯辦主任，兩位中聯辦主任出任中央港澳辦副主任，說明中央對他們的大局意識、工作能力、踏實作風之充分肯定，並希望他們兩人繼續發揮聯繫港澳各界的優勢，在履行「調查研究」職責方面有更大作為。

楊萬明是外交官出身，王靈桂是學者出身，此前二人均為國務院港澳辦副主任；施克輝多年在紀委系統工作，向斌多年在港澳系統工作；在中央港澳辦領導班子會議的新聞照片中，還看到了列席會議的國務院港澳辦原副主任宋哲、鄧中華之身影。

由此觀之，中央在給港澳辦「搭班子」時，考慮了3個重點：一是注重實幹，在一綫選人；二是「一把手」履歷豐富、能力全面；三是整個班子「五湖四海」、優勢互補。這揭示了港澳工作面對新形勢、新任務的用人導向。

時下，中央港澳辦在新班子帶領下，已經開始全面運行；港澳民眾期盼在新工作格局下，港澳發展得更好更快，對港澳未來充滿期待。