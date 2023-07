零售業轉運易腐貨品 減浪費增利潤

消費者到超級市場購物,看到盒裝牛奶飲品的「最佳食用日期」有兩天及四天,通常會選購後者。這種選擇最終會使到貨架上的產品,若非要減價清倉促銷,就是要被扔進垃圾桶,造成大量浪費,尤其易腐貨品(perishable items)因有使用或食用期限,被浪費掉的情況很容易發生。如何解決「零售業存在大量浪費」問題,愈來愈受到企業重視。

港4大超市 被指每天棄87噸食物

曾有研究指出,易腐貨品的銷售佔雜貨零售業務50%以上。隨着消費者的健康意識日益增強,易腐貨品最佳使用或食用期的重要性與日俱增。此外,零售商還依靠易腐貨品的銷售,以增加商店客流量,並獲得競爭優勢,然而管理易腐產品的庫存具有挑戰性,當商品接近或超過保質期時,零售商會將其下架。

在美國,大約40%食品被浪費,其中大部分浪費在零售業,事實上,零售業的浪費在許多其他地方都同樣是問題,根據地球之友最近一項研究,香港4大超市每天扔掉87噸食物,大部分廢物最終傾倒入垃圾堆填區。

面對這個巨大的浪費問題,許多零售商都有旨在解決這個問題的計劃,例如美國的「食物垃圾減量聯盟」(Food Waste Reduction Alliance)、英國的「廢物與資源行動計劃」(Waste and Resources Action Programme)、歐洲的「零售商環境行動計劃」(Retailers’Environmental Action Programme)等,這些組織的成立宗旨,都是以減少廢物為首要目標。

管理易腐產品庫存 面對3挑戰

綫下雜貨零售商管理易腐產品的主要挑戰,是眾所周知的。第一,需求不確定,供給與需求難以匹配;第二,易腐物品的產品壽命通常很短,因此需要在短時間內出售;第三,顧客按照「後進先出」(last-in-first-out,LIFO)的原則選擇商品,亦即顧客會選購最新出庫的最新鮮貨品。當零售商需要定期補充貨架時,一有新貨物到達,貨架上剩餘壽命較短的物品,就會離垃圾桶更近一步。

管理易腐產品的各種想法,多年來已在實踐中得到採用,也有不少學術文獻進行過討論。誠然,這的確是一個很值得討論的問題,更值得設法找出解決方案,筆者針對這個問題,進行了一項研究。

零售商各師各法 難阻「後進先出」

未闡述筆者的研究前,不妨先看看零售商試圖解決這個浪費問題所作的一些對策。為了引導更多顧客首先選擇較舊的物品,從而將較新鮮的物品留在貨架上,零售商可以把較新鮮的物品,放到在貨架上一個較難取得的位置,但這種做法只能讓顧客更難取得最新鮮的商品,而不能阻止他們如此做。

對於擁有後台存儲的零售商來說,其工作人員可以更頻繁地以更少數量上貨架,從而有效地向顧客隱藏較新鮮的商品,直到較舊的商品(幾乎)售完為止。這種策略需要後台冷藏,並持續監控貨架上的庫存水平,以及頻繁補貨,明顯會有成本。

筆者的研究指出,「轉運」(transshipment)可以是解決易腐產品浪費的有效「武器」。零售業中的轉運是一種常見做法,即一個商店將多餘的庫存,運送到另一個庫存短缺的商店,而值得指出的一點是,以往的學術文獻尚未在「後進先出」規則下,對易腐產品的零售進行研究,筆者的研究力圖填補這方面的學術空白。

筆者通過對一家擁有兩個門店的綫下零售商進行研究,每個時期零售商都會補充易腐商品。在每個周期結束時,零售商可以將未過期的產品進行清倉促銷;也可以將其結轉到下一個周期。由於這些產品有固定而有限的壽命,零售商還可以將之從一個商店轉運到另一個商店,進行庫存平衡;亦可以進行庫存分離(inventory separation)。換言之,轉運允許零售商將較新的庫存放入一個商店,將較舊的庫存放入另一個商店,使得銷售舊庫存變得更容易,從而減少浪費。

為了理解庫存應該如何精確分離,以及轉運可以產生多少利益,筆者考慮了一類啟發式策略。在該策略下,最優行動的計算僅依賴於兩條信息:一個時期內到期的商品數量(舊商品),以及其餘商品的數量(新商品)。

研究結果表明,其中最優策略可以用兩條遞增的切換曲綫(switching curves)來表徵,兩條切換曲綫將整個狀態空間分為3個區域。在第一個區域中,只有一個商店出售舊商品,而兩個商店都出售新商品;在第二個區域中,一個商店出售舊商品,另一個商店出售新商品;在第三種情況下,只有一個商店出售新商品,而兩個商店都出售舊商品。

實施無人商店 克服轉運挑戰

有關的研究細節,不擬在本文詳述,而集中闡述研究結果(有興趣的讀者可以參考筆者的論文「Separation of Perishable Inventories in Offline Retailing Through Transshipment」)。

當存在「綫性轉運成本」(linear transshipment cost)時,我們預計轉運成本愈低,庫存分離的可能性就愈大;另一方面,實施轉運的一個可能挑戰,源於商店經理的激勵不一致。

對於連鎖便利店來說,這不是一個主要問題,因為一個業主往往在附近擁有多家門店,補貨完全集中化;在極端情況下,如果商店不再由人管理,激勵問題就會消失,例如美國西雅圖的Amazon Go和上海的BingoBox等無人商店,便可將這個問題解決。

須預先改變業務流程 培訓員工

總的來說,轉運是否值得實施,取決於其效益和成本。研究發現,這種做法可以將利潤提高幾個百分點,並且確定了在甚麼條件下,可以帶來最大收益;而只要轉運能夠有效融入到定期補貨流程中,額外的可變成本就應該很小。不過,轉運的實施可能需要預先改變業務流程、信息技術系統和員工培訓,這些都是固定成本,不影響我們的分析和結論。

研究表明,當產品的訂購(ordering cost)成本高、過時成本(outdating cost)高、清倉價格低或需求變化大時,實行轉運是最有價值的,由於易腐爛物品的價值通常較低,因此只有規模較大且物流效率極高時,轉運才可行。

在減少浪費與企業和消費者利益之間,需要取得適當的平衡,這的確是一項挑戰;然而,幫助零售商改善運營,提高其營業利潤之餘,亦能同時減少浪費,筆者的研究成果,冀有助零售商實現這兩個重要目標。

▲ 綫下雜貨零售商管理易腐產品的主要挑戰,是眾所周知的,零售商亦試圖作出一些對策,轉運有助解決浪費問題。(資料圖片)