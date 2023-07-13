零售業轉運易腐貨品 減浪費增利潤

消費者到超級市場購物，看到盒裝牛奶飲品的「最佳食用日期」有兩天及四天，通常會選購後者。這種選擇最終會使到貨架上的產品，若非要減價清倉促銷，就是要被扔進垃圾桶，造成大量浪費，尤其易腐貨品（perishable items）因有使用或食用期限，被浪費掉的情況很容易發生。如何解決「零售業存在大量浪費」問題，愈來愈受到企業重視。

港4大超市 被指每天棄87噸食物

曾有研究指出，易腐貨品的銷售佔雜貨零售業務50%以上。隨着消費者的健康意識日益增強，易腐貨品最佳使用或食用期的重要性與日俱增。此外，零售商還依靠易腐貨品的銷售，以增加商店客流量，並獲得競爭優勢，然而管理易腐產品的庫存具有挑戰性，當商品接近或超過保質期時，零售商會將其下架。

在美國，大約40%食品被浪費，其中大部分浪費在零售業，事實上，零售業的浪費在許多其他地方都同樣是問題，根據地球之友最近一項研究，香港4大超市每天扔掉87噸食物，大部分廢物最終傾倒入垃圾堆填區。

面對這個巨大的浪費問題，許多零售商都有旨在解決這個問題的計劃，例如美國的「食物垃圾減量聯盟」（Food Waste Reduction Alliance）、英國的「廢物與資源行動計劃」（Waste and Resources Action Programme）、歐洲的「零售商環境行動計劃」（Retailers’Environmental Action Programme）等，這些組織的成立宗旨，都是以減少廢物為首要目標。

管理易腐產品庫存 面對3挑戰

綫下雜貨零售商管理易腐產品的主要挑戰，是眾所周知的。第一，需求不確定，供給與需求難以匹配；第二，易腐物品的產品壽命通常很短，因此需要在短時間內出售；第三，顧客按照「後進先出」（last-in-first-out，LIFO）的原則選擇商品，亦即顧客會選購最新出庫的最新鮮貨品。當零售商需要定期補充貨架時，一有新貨物到達，貨架上剩餘壽命較短的物品，就會離垃圾桶更近一步。

管理易腐產品的各種想法，多年來已在實踐中得到採用，也有不少學術文獻進行過討論。誠然，這的確是一個很值得討論的問題，更值得設法找出解決方案，筆者針對這個問題，進行了一項研究。

零售商各師各法 難阻「後進先出」

未闡述筆者的研究前，不妨先看看零售商試圖解決這個浪費問題所作的一些對策。為了引導更多顧客首先選擇較舊的物品，從而將較新鮮的物品留在貨架上，零售商可以把較新鮮的物品，放到在貨架上一個較難取得的位置，但這種做法只能讓顧客更難取得最新鮮的商品，而不能阻止他們如此做。

對於擁有後台存儲的零售商來說，其工作人員可以更頻繁地以更少數量上貨架，從而有效地向顧客隱藏較新鮮的商品，直到較舊的商品（幾乎）售完為止。這種策略需要後台冷藏，並持續監控貨架上的庫存水平，以及頻繁補貨，明顯會有成本。

筆者的研究指出，「轉運」（transshipment）可以是解決易腐產品浪費的有效「武器」。零售業中的轉運是一種常見做法，即一個商店將多餘的庫存，運送到另一個庫存短缺的商店，而值得指出的一點是，以往的學術文獻尚未在「後進先出」規則下，對易腐產品的零售進行研究，筆者的研究力圖填補這方面的學術空白。

筆者通過對一家擁有兩個門店的綫下零售商進行研究，每個時期零售商都會補充易腐商品。在每個周期結束時，零售商可以將未過期的產品進行清倉促銷；也可以將其結轉到下一個周期。由於這些產品有固定而有限的壽命，零售商還可以將之從一個商店轉運到另一個商店，進行庫存平衡；亦可以進行庫存分離（inventory separation）。換言之，轉運允許零售商將較新的庫存放入一個商店，將較舊的庫存放入另一個商店，使得銷售舊庫存變得更容易，從而減少浪費。

為了理解庫存應該如何精確分離，以及轉運可以產生多少利益，筆者考慮了一類啟發式策略。在該策略下，最優行動的計算僅依賴於兩條信息：一個時期內到期的商品數量（舊商品），以及其餘商品的數量（新商品）。

研究結果表明，其中最優策略可以用兩條遞增的切換曲綫（switching curves）來表徵，兩條切換曲綫將整個狀態空間分為3個區域。在第一個區域中，只有一個商店出售舊商品，而兩個商店都出售新商品；在第二個區域中，一個商店出售舊商品，另一個商店出售新商品；在第三種情況下，只有一個商店出售新商品，而兩個商店都出售舊商品。

實施無人商店 克服轉運挑戰

有關的研究細節，不擬在本文詳述，而集中闡述研究結果（有興趣的讀者可以參考筆者的論文「Separation of Perishable Inventories in Offline Retailing Through Transshipment」）。

當存在「綫性轉運成本」（linear transshipment cost）時，我們預計轉運成本愈低，庫存分離的可能性就愈大；另一方面，實施轉運的一個可能挑戰，源於商店經理的激勵不一致。

對於連鎖便利店來說，這不是一個主要問題，因為一個業主往往在附近擁有多家門店，補貨完全集中化；在極端情況下，如果商店不再由人管理，激勵問題就會消失，例如美國西雅圖的Amazon Go和上海的BingoBox等無人商店，便可將這個問題解決。

須預先改變業務流程 培訓員工

總的來說，轉運是否值得實施，取決於其效益和成本。研究發現，這種做法可以將利潤提高幾個百分點，並且確定了在甚麼條件下，可以帶來最大收益；而只要轉運能夠有效融入到定期補貨流程中，額外的可變成本就應該很小。不過，轉運的實施可能需要預先改變業務流程、信息技術系統和員工培訓，這些都是固定成本，不影響我們的分析和結論。

研究表明，當產品的訂購（ordering cost）成本高、過時成本（outdating cost）高、清倉價格低或需求變化大時，實行轉運是最有價值的，由於易腐爛物品的價值通常較低，因此只有規模較大且物流效率極高時，轉運才可行。

在減少浪費與企業和消費者利益之間，需要取得適當的平衡，這的確是一項挑戰；然而，幫助零售商改善運營，提高其營業利潤之餘，亦能同時減少浪費，筆者的研究成果，冀有助零售商實現這兩個重要目標。

▲ 綫下雜貨零售商管理易腐產品的主要挑戰，是眾所周知的，零售商亦試圖作出一些對策，轉運有助解決浪費問題。（資料圖片）