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IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片

行政人員版 2023/07/13

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為了減少雲計算服務營運成本，美國科技巨頭IBM旗下半導體研究部門，擬使用自家設計人工智能（AI）芯片。據路透社引述IBM半導體研究部門總經理Mukesh Khare稱，IBM正考慮在新一代

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欄名 : 科技新知

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