IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 行政人員版 2023/07/13 分享： 分享： 為了減少雲計算服務營運成本，美國科技巨頭IBM旗下半導體研究部門，擬使用自家設計人工智能（AI）芯片。據路透社引述IBM半導體研究部門總經理Mukesh Khare稱，IBM正考慮在新一代 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 今日 Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 2023/07/12 美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 2023/07/12 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 2023/07/11 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 2023/07/11 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 科技行業 科研 創新科技及應用 國際商業機器（IBM，美：IBM） IBM 服務 設計 人工智能