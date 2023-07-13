Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 行政人員版 2023/07/13 分享： 分享： 英國科技品牌Nothing早前以透明手機Nothing Phone成為話題之作，Nothing日前終於公布旗艦級手機Nothing Phone(2)。新機將於本港有售，最快本周六（15日）可限量優先取 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 今日 IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 2023/07/12 美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 2023/07/12 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 2023/07/11 BMW電單車專用智能眼鏡 顯示導航速度檔位數據 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 2023/07/11 Threads蒐集用戶反饋 擬引入主題標籤功能 商業 科技行業 智能手機 品牌