惠康現金券買$1000送$50 萬寧買滿$998減$148 7仔現金券買$300送$30

第2期消費券即將到手，黛安收到風，DFI零售集團旗下品牌都會推出唔同優惠，例如7月16至18日期間，喺惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買$1,000購物現金券，即送1張$50購物現金券，呢張現金券有效期至8月20日，仲不設最低消費要求；每人限購$1萬現金券。

7月16至31日，喺萬寧使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay，購物滿$998即減$148；另外，7月16至9月15日於萬寧購物滿$298亦可即減$28，買滿$398就減$48，購物滿$698更會即減$98，真係好抵呀！

7-Eleven亦會推出「7仔買住賞」，7月16至9月12日，喺7仔購買$300現金券（1套10張$30現金券），會額外送多1張$30現金券。但現金券並不適用於買香煙或服務項目，優惠數量有限，售完或送完即止，大家把握機會喇。

本文轉載自《晴報》