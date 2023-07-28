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理光香港　優質數碼轉型服務　引領企業走進新時代

特約 00:00 2023/07/28

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香港經濟日報企業大獎2023：傑出數碼轉型服務企業

近年各行各業都開始數碼轉型，而企業在摸索這個過程時往往會面對不少困難和挑戰。在香港經營了60年的理光（香港）有限公司（下稱理光香港）正是在企業數碼轉型路上保駕護航，因應時代的需要，為客戶提供適切的數碼轉型方案。理光香港從混合式工作間、雲端及資訊科技基建、網絡安全及工作流程自動化等四大專業範疇提供完善的方案，更憑此獲得香港經濟日報企業大獎2023「傑出數碼轉型服務企業」獎項。

理光（香港）有限公司營運總監莊禮基感謝大會頒發獎項，並表示：「理光香港除了本身的印刷業務外，近年一直提供專業數碼轉型服務，協助客戶成功數碼轉型，以應付現今經濟環境帶來的挑戰，並獲得良好的客戶口碑。適逢今年為理光香港成立60周年，這個獎項給予我們團隊的服務一個肯定，讓理光香港繼續專業地服務香港企業，為客戶提供全面支援，攜手前行。」

理光（香港）有限公司營運總監莊禮基（左）在香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）手中接過獎座。

了解客戶真正需要 疫情期間作靈活調動

隨着科技的進步，數碼轉型不再是簡單地將文件及流程電子化，莊禮基認為市場對數碼轉型的要求有所提升，例如採用人工智能（AI）來優化工作流程。「理光香港是數碼轉型服務的專家，除了能提供與時並進的科技支援外，更重要的是了解市場及客戶的真正需要，推出切合實際需要的以創新服務。我們與頂尖科技企業有密切合作關係，提供完善生態環境，最新科技及應用，在千變萬化的市場作出敏銳反應，分享成功經驗。」

他比對疫情前後，企業面對數碼轉型趨勢有着明顯的不同。「疫情前，數碼轉型的客戶主要是具規模的企業，很多中小企對投入資源作數碼轉型抱有觀望或『多一事不如少一事』的態度。」在疫情期間，企業或跟隨政府的在家工作號召，或員工受影響未能如常上班，令遙距工作方案需求增加。理光香港會為企業引入科技，解決問題，例如引入可信賴的溝通平台如Microsoft Teams、雲端文件管理系統和VPN跨境工作服務等，亦有很多小企業為維持收入而發展網上商店。

為了更好地幫助客戶，疫情期間，理光香港更曾推行為中小企而設的3個月免費試用服務。莊禮基表示：「大部分享受過試用的公司，都感受到科技對公司營運的好處而繼續使用我們的產品及服務。及至今天，數碼轉型已是各行各業保持正常營運、拓展業務的『必需品』。」

理光香港會為企業引入科技，解決問題，例如引入可信賴的溝通平台如Microsoft Teams、雲端文件管理系統和VPN跨境工作服務等。

度身訂造數碼轉型方案 持續提高企業IT水平

在數碼轉型的過程中，企業最常遇到的問題是不知道從何入手轉型，亦不知道如何選擇適合的方案。同時，數碼轉型工作完成後，員工如何適應及積極使用，也是對企業投資回報（ROI）的一大挑戰。

對此理光香港會為企業提供免費的評估及諮詢，了解他們現有的問題及障礙以及業務目標。「根據評估及規劃後，我們會為客戶度身訂造切合需求的數碼轉型解決方案，為客戶提供迫切性的改變。另外，在方案順利推行後，我們會提供免費評估、不同的售後培訓及技術支援，與客戶一起適應轉型後需要面對的問題，作應變管理（Change Management）。」

企業數碼轉型的範疇可以很廣泛，不同的企業也有較強和較弱的IT設備。理光香港會從四大範疇（混合式工作間、雲端及資訊科技基建、網絡安全及工作流程自動化）入手，因應公司的迫切性，介紹有關方案供選擇。「例如一家公司的文件管理比較落後，令其營運效率下降，我們會以流程自動化的方向為公司提升效率。」

混合工作間亦是疫情過後興起的辦公室新趨勢，理光香港提供從規劃、設計到建構的一站式服務，包括裝修和揉合工作間科技等方面的方案，這使得客戶可以更加方便地打造智能工作間。「我們的團隊為各行各業進行持續的IT轉型及管理，擁有成熟的經驗，這意味着客戶可以獲得高水平的建議和支援，並確保他們的工作間設計是最有意義及最適合他們的需求。」莊禮基續指，理光集團亦不停在亞太區進行投資，支援各地區的IT業務，包括最近於亞太區設立了營運中心Ricoh Operation Center（ROC），支援理光集團在亞太區的IT業務包括網絡及網絡安全監控等功能，並已有本港客戶於使用後大加讚賞。

理光香港圍繞混合式工作間、雲端及資訊科技基建、網絡安全及工作流程自動化四大專業範疇提供方案。

ESG目標融入業務 承諾2050實現碳中和

面對另一個企業發展新趨勢——環境、社會及管治（ESG），理光香港亦高度重視環保，積極履行企業社會責任。「我們獲得ISO 14001：2015環境管理系統認證。理光集團已經確定了7個實質性問題，以通過業務解決社會挑戰並維持穩建的基礎設施管理。集團的17個ESG目標與每個重大問題相關聯，並融入所有業務運營中，致力為聯合國的可持續發展目標（SDG）做出貢獻，以及承諾於2050年實現碳中和。」

除了推出公司策略，理光香港亦與資訊及通訊科技的一系列認可合作夥伴協作，共同為個別客戶制定度身訂造的方案，包括為客戶設計合乎ESG要求的方案及應用，包括工作間環境監控設備等，成就真正可持續發展、更具生產力的高效表現。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）

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