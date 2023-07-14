暑假好去處  生產力局舉辦「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假」玩盡90個工作坊+體驗區 進入元宇宙世界、體驗F1賽車及模擬飛行

▲ 生產力促進局智慧生活創新科首席創新總監張梓昌博士（左）與新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶（右）希望透過遊戲，讓更多人了解創科教育的有趣之處。

暑假正式開始，相信不少父母已開始為小朋友安排各式各樣的暑期活動！香港生產力促進局（生產力局）將於7月21及22日舉行「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假」（「Summer TechEd Fest」），活動費用全免，教育界、家長和小朋友可透過一連串刺激又有趣的遊戲、工作坊、體驗區和親職講座，全方位認識創科教育的有趣之處，以及未來發展方向，一於趁暑假把握機會大玩特玩。

活動一連兩日，以創科教育為主題，集玩樂與學習於一身的「Summer TechEd Fest」，可說是全港最大型的創科教育活動之一。活動除會開放給公眾人士（7月22日）免費入場外，7月21日亦會開放給各教育界人士，為教育工作者提供一個交流和認識創科教學方案的平台，向智慧校園進發。生產力局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶（Karen）表示，希望透過今次活動，讓更多家長了解創科的發展大趨勢及相關人力需求，鼓勵更多年青人投身創科工作。

生產力促進局智慧生活創新科首席創新總監張梓昌博士補充：「其實創意科學同樣可以應用於我們的日常生活當中，所以我們希望透過玩樂，讓更多人體驗到其充滿趣味性的一面。例如我們會提供模擬駕駛、F1跑車等各種遊戲，藉此引起他們對創科的興趣。」

90個工作坊及體驗區 寓學習於娛樂

今次「Summer TechEd Fest」共有90個與創科教育息息相關的工作坊和體驗區如STEM Fun體驗區、工作坊、互動攤位、親子教育講座等，大人小朋友可以邊玩邊學，發掘創意科學的趣味性，一家大小共度充實的親子時光!

活動亮點之一，莫過於設於體驗區內的模擬飛行、VR沉浸式繪畫劇場、F1 in School賽車競速演示環節、無人機駕駛等。喜歡刺激的大小朋友，必定要一試模擬飛行和F1 in School，可以一嘗做賽車手和飛機師的滋味，絕對不能錯過！喜歡靜態活動，場內亦有不同的主題工作坊，導師會即席教授製作獨一無二的作品，讓你帶回家留念。工作坊名額有限，想參加就要盡快上網預先登記。

▲ 「TechEd Playground」雲集各種與創科息息相關的遊戲，孩子可親身體驗嶄新科技的有趣之處。

▲ 體驗區內的模擬飛行，可以一嘗駕駛飛機的滋味。

▲ 不同主題的工作坊，由導師教授製作獨特的作品。

除工作坊和體驗區外，還有創科遊學館「TechEd Playground」，觀眾可以近距離認識航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技6大創科教育主題的應用方案，寓習於娛樂。



星級講座 名人分享教育心得



除一系列精彩活動和展覽外，生產力局還特別邀請了兩位星級講者，包括：資深名人及首席快樂官協會大使陳敏兒，以及Why Not Education創辦人及總監林秋霞擔任講座嘉賓，與家長分享培育未來人才的教育貼士，以及讓孩子快樂的秘訣，家長們可以趁機跟兩位育兒專家「偷師」。

▲ 資深名人及首席快樂官協會大使陳敏兒和Why Not Education創辦人及總監林秋霞將會出席講座，與家長分享教育兒童的心得。

「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假」

日期：2023年7月21日（教育日）及7月22日（公眾日）

時間：10:00-18:00

地址：九龍達之路78號生產力大樓1樓

費用：免費入場，需於網上登記預約，名額有限，先到先得。

7月21日(教育日）網上報名：https://innospace.hkpc.org/tc/event/Summer-TechEd-Fest-D1

7月22日(公眾日）網上報名：https://innospace.hkpc.org/tc/event/Summer-TechEd-Fest-D2

想了解更多活動內容及詳情，可登入：https://campaigninfo.hkpc.org/summertechedfest_tc



（特約）